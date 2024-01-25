Что есть, чтобы не болеть — Топ-5 доступных украинских продуктов для укрепления иммунитета

Иммунитет — это система защиты организма от инфекционных болезней, которая обеспечивается специальными клетками и веществами. Он помогает предотвращать вторжение и размножение вредных микроорганизмов, таких как бактерии, вирусы, грибки и паразиты и играет важную роль в сохранении нашего здоровья и способствует быстрому выздоровлению после болезни.

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Волна простуд как раз в разгаре и вообще всегда хочется быть здоровым и в ресурсе. Именно поэтому в зимний период, когда в организме часто наблюдается дефицит витаминов надо максимально заботиться о прочности своего иммунитета. Диетолог Светлана Марийко назвала список продуктов, которые могут в этом помочь.

Если свекла, морковь и яблочки за зиму уже "поднадоели", тогда вам стоит узнать о доступных, знакомых нам продуктах, которые надо регулярно есть, для того, чтобы усилить иммунитет.

Ферментированные продукты

Квашеная капуста, комбуча, квашеный огурец. Квашеная капуста содержит много витамина С, который способствует поддержанию иммунной системы. Она также содержит микроэлементы и ферменты, которые помогают укрепить организм и бороться с вредными бактериями.

Комбуча — это напиток, который получается путем брожения чая с помощью специальных бактерий и дрожжей. Она содержит пробиотики, которые способствуют сохранению здоровой микрофлоры кишечника, что имеет непосредственное значение для иммунной системы.

Квашеный огурец — это огурец, который был погружен в раствор соли и долго удерживался во время брожения. Он содержит пробиотики, которые улучшают пищеварение и укрепляют иммунную систему.

В целом, потребление этих продуктов может помочь повысить уровень антиоксидантов и пробиотиков в организме, улучшить пищеварение и укрепить иммунную систему.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки имеют полезное влияние на иммунитет. Они богаты антиоксидантами, включая витамины А, С и Е, а также микроэлементы, такие как цинк и селен. Эти компоненты способствуют укреплению иммунной системы тела и защите от вирусов и других вредных микроорганизмов.

Кроме того, тыквенные семечки содержат большое количество растительных стеролов, которые могут поддерживать здоровый уровень холестерина и противовоспалительный эффект в организме. Это особенно важно для поддержания оптимальной работы иммунной системы.

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Сельдь и другая рыба

Сельдь и рыба оказывают положительное влияние на иммунитет человека. Рыба, особенно морская, является источником многих полезных питательных веществ, таких как омега-3 жирные кислоты, витамины D и В12, йод и селен. Они поддерживают здоровье иммунной системы, способствуют предотвращению воспалительных процессов и повышается ее сопротивляемость к инфекциям.

Сельдь, особенно маринованная или сыроедческая, содержит значительное количество витамина D и омега-3 жирных кислот. Эти вещества способствуют усилению иммунной системы, уменьшению воспаления, улучшению деятельности антиоксидантов и повышению выработки противовоспалительных веществ.

Учитывая это, включение рыбы и сельди в свою диету может положительно влиять на иммунитет и общее состояние организма.

Фото: Freepik

Кисломолочные продукты

Кисломолочные продукты, такие как йогурт, кефир или пробиотические напитки, оказывают положительное влияние на иммунитет. Они содержат полезные бактерии, известные как пробиотики, которые способствуют развитию здоровой кишечной флоры. Здоровая кишечная флора, в свою очередь, является важной составляющей иммунной системы.

Пробиотики помогают поддерживать равновесие между "хорошими" и "вредными" бактериями в кишечнике. Они снижают риск развития заболеваний пути иммунной системы, таких как грипп, простуда или воспалительные заболевания. Кроме того, пробиотики способствуют выработке специфических антител и поддерживают противовоспалительные процессы в организме.

Регулярное потребление кисломолочных продуктов может улучшить состояние иммунной системы, уменьшить риск заболевания и улучшить общее состояние здоровья.

Шпинат и другая листовая зелень

Шпинат и другие листовые зеленые являются важным дополнением к сбалансированной диете и могут положительно влиять на иммунитет. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые способствуют укреплению иммунной системы.

Шпинат содержит значительное количество витамина С, который поддерживает иммунную систему, а также много бетакаротина, который может превратиться в витамин А, необходимый для здоровой кожи и слизистых оболочек. Кроме того, шпинат содержит витамин К, который может поддерживать здоровую функцию иммунной системы.

Другая листовая зелень, такая как капуста, брокколи и руккола, также богата антиоксидантами и витаминами, которые помогают укрепить иммунную систему. Они содержат витамины С и Е, которые отвечают за защиту организма от свободных радикалов, а также минералы, такие как железо и фолиевая кислота, которые способствуют увеличению белых кровяных клеток и укрепляют иммунную систему.

Конечно свеклу, морковь и яблочки надо есть и дальше, но если надо укрепить иммунитет, то теперь вы знаете чем их можно разбавить.

Вы должны понимать, что список продуктов для укрепления иммунитета — это не волшебная пилюля, которая гарантирует крепкую броню (такой не существует). Но если регулярно употреблять эти продукты, то вы точно усилите иммунитет.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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