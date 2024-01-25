Как порезать лук и не расплакаться: 8 полезных лайфхаков

Нарезка лука без слез практически исключена ввиду особенностей этого овоща. Однако неприятные последствия процесса можно свести к минимуму.

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Лук – незаменимій ингредиент огромного количества рецептов, благодаря своей способности углубить и сбалансировать вкус. Однако среди очевидніх плюсов єтого овоща есть один малоприятный: при нарезке лука мало кому удается не расплакаться. С чем это связано, и как минимизировать неприятные ощущения во время чистки и нарезания лука, рассказала в своем блоге эксперт по домоводству Марта Стюарт.

Почему лук вызывает слезы?

"Лук содержит аминокислоты, известные как сульфоксиды цистеина. Когда ткань лука разрезается, измельчается или рвется, ферменты лука расщепляют сульфоксиды цистеина и превращают их в легколетучие соединения, называемые пропанетиальным S-оксидом. (Примечание: ферменты — это белки, которые запускают химические реакции.) Пропанетиал S-оксид разлагается в серной кислоте в глазах, что приводит к раздражению, жжению и слезоточивости, которые многие из нас связывают с нарезкой лука", – объяснил Брайан Куок Ле, доктор философии, консультант и автор книги "150 ответов на вопросы пищевой науки".

Как порезать лук и не заплакать

Охладите лук

Хотя этот трюк с нарезкой лука требует некоторого планирования, он того стоит: просто охладите лук в холодильнике примерно на 30 минут, прежде чем вы будете готовы его нарезать. Холодная температура замедлит работу ферментов, ответственных за выработку пропанетиального S-оксида, тем самым смягчая его раздражающее действие. Более того, охлаждение лука уменьшит скорость (и дальность) распространения его паров.

Если вам хочется охладить лук в морозильной камере, чтобы ускорить процесс, учтите, что это не лучший вариант. По сравнению с морозильной камерой "холодильник работает лучше, потому что там меньше риска, что лук замерзнет и станет мягким", — отмечает Ле.

Используйте острый нож

"Нарезая лук, вы разрушаете клеточные стенки и выделяете соединения серы. Использование острого ножа позволяет получить более чистые порезы, сводя к минимуму повреждение стенок клеток и снижение количества соединений, которые выбрасываются в воздух. Напротив, использование тупого ножа разобьет лук, высвободив больше раздражающих соединений", — говорит Трейси Вайнтрауб, шеф-повар и основательница ресторана Gracebeing Fed в Лос-Анджелесе.

Надевайте очки

Если нарезка лука вызывает у вас обилие слез, можно надеть очки для плавания, например. Если они полностью закрывают глаза, очки могут помочь уменьшить слезотечение, обеспечивая защиту от летучих соединений.

Использование очков для нарезания лука позволит свести слезы к минимуму Фото: Getty Images

Режьте меньше

Если вы не настроены на определенный тип нарезки, рассмотрите возможность нарезки лука дольками, а не кубиками. Чем больше вы режете лук, тем больше летучих соединений выбрасываете в воздух. Нарезка дольками требует меньше разрезов (и времени), выбор этого метода резки может помочь уменьшить воздействие раздражающих соединений.

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Замочите лук в холодной воде

Еще один способ перестать плакать во время нарезки лука — погрузить его в миску с ледяной водой на 15–20 минут. Как и в случае с холодильником, холодная температура воды снизит количество летучих соединений, которые попадают в воздух. Однако с этим вариантом вкус лука может стать более мягким, поэтому он не подходит при приготовлении блюд, призванных подчеркнуть вкус лука.

Перед нарезкой можно поместить лук в холодильник или подержать в холодной воде Фото: Racool_studio/Freepik

Разогрейте лук в микроволновой печи

Чтобы уменьшить разрывы при нарезании лука, отправьте его в микроволновую печь на несколько минут. Тепло от микроволновой энергии необратимо инактивирует ферменты, что не позволяет им преобразовывать сульфоксиды цистеина лука.

Обеспечьте максимальную вентиляцию

При нарезке лука усиление вентиляции и притока воздуха на кухне позволит быстрее вывести раздражающие частицы. Вы можете сделать это, включив вытяжку на плите и нарезав рядом лук. Другие варианты включают открытие окна, использование потолочного вентилятора или настольного вентилятора, чтобы увеличить поток воздуха.

Отодвиньте лук подальше

Если вы режете много лука, отодвигайте его от себя во время резки. Например, если вы готовите большую порцию французского лукового супа, поместите нарезанный лук в выбранную вами посуду и положите его в другое место, пока нарезаете еще. А еще лучше поместите их возле открытого окна или другого источника вентиляции, чтобы вещества не попадали в глаза.

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