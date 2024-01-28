Жаркое в мультиварке из говядины с розмарином и сырной полентой: очень вкусное блюдо

Жаркое из говядины с аппетитным гарниром из кукурузной муки — отличный выбор для обеда или ужина, который порадует всю семью своим вкусом и ароматом.

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Жаркое из говядины с розмарином и сырной полентой — это богатое ароматами и сытное блюдо, идеальное для семейного обеда. Мультиварка облегчит процесс приготовления и сделает мясо особенно нежным, сообщает Taste of Home.

Ингредиенты:

говядина — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

томатная паста — 2 ст.л.;

бульон говяжий — 500 мл;

розмарин — 2 веточки;

кукурузная мука (полента) — 200 г;

сыр пармезан — 50 г;

сливочное масло — 50 г;

соль, перец — по вкусу;

оливковое масло — для жарки.

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Приготовление:

Нарежьте говядину на куски среднего размера. Лук и морковь нашинкуйте. Натрите сыр. Налейте в чашу мультиварки оливковое масло, выложите мясо и обжарьте до золотистой корочки, используя режим "Жарка". Добавьте лук и морковь, жарьте еще несколько минут. Добавьте томатную пасту, говяжий бульон и розмарин. Посолите и поперчите по вкусу. Готовьте под крышкой в режиме "Тушение" 1,5 часа. За 30 минут до окончания готовки мяса, приготовьте поленту. В кастрюле вскипятите воду, медленно всыпьте кукурузную муку, помешивая, чтобы не образовались комки. Варите на медленном огне до густоты, затем добавьте сливочное масло и тертый пармезан. Посолите по вкусу. На тарелку выложите сначала слой поленты, затем сверху жаркое из говядины. Украсьте зеленью и подавайте горячим.

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