Упражнение, которое за 3 минуты поможет снизить давление

Переволновались — резко поднялось давление. Знакомо? А еще давление повышается в моменты гнева, агрессии. Все эти чувства сразу вызывают реакцию в теле: учащается сердцебиение и дыхание, напрягаются мышцы, повышается давление, начинается мучительная головная боль. В такие минуты можно помочь себе быстро, не дожидаясь действия таблеток.

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Телесный терапевт Татьяна Вещикова поделилась простым упражнением, которое за 3 минуты способно избавит вас от головной боли, которая часто сопровождается во время высокого давления.

Шаг 1

Делаем глубокий вдох через нос в течение 2 секунд и задерживаем дыхание еще на 2 секунды.

Шаг 2

Начинаем выдыхать медленно воздух через сжатые губы. Делать это нужно в течение 6 секунд.

Такое упражнение нужно выполнять в течение 3 минут. После сразу можете перемерять ваше давление, которое должно снизиться.

Как правильно выполнять упражнение смотрите в видео ниже

Стоит помнить, что высокое давление является состоянием, когда кровяные сосуды повышенно напрягаются и циркуляционное давление превышает приемлемые нормы. Это также называется артериальной гипертензией. Высокое давление может быть вредным для здоровья, поскольку может приводить к серьезным осложнениям, таким как болезни сердца, инсульт или повреждение почек.

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Именно поэтому, если у вас возникают симптомы повышенного давления, такие как головная боль, головокружение, повышенная сонливость или проблемы со зрением, важно обратиться к врачу. Для нормализации давления обычно рекомендуется сохранять здоровый образ жизни, который включает здоровую диету, физическую активность, ограничение потребления алкоголя и некурение, для контроля кровяного давления.

Тем не менее, некоторые методы, которые могут помочь снизить давление в домашних условиях, включают:

Регулярная физическая активность. Занимайтесь легкой аэробикой, как, например, ходьба, плавание или велосипедный поход. Это может улучшить кровообращение и снизить давление.

Снижение потребления соли. Потребление слишком большого количества соли может привести к повышению давления. Попробуйте ограничить потребление продуктов с высоким содержанием натрия.

Сбалансированная диета. Потребляйте много овощей, фруктов, злаков, рыбы с низким содержанием жира и нежирное мясо. Избегайте продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров.

Контроль веса. Занимайтесь физической активностью и следуйте сбалансированной диете, чтобы поддерживать здоровый вес. Это может помочь снизить давление.

Контроль стресса. Разберитесь с тем, какие стрессоры влияют на вас и используйте стратегии, такие как йога, медитация или глубокое дыхание, чтобы снизить стресс и улучшить общее состояние.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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