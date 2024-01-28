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Картошка-гармошка с беконом, запеченная в духовке: как приготовить эффектное блюдо

картофель, бекон, блюдо, еда
Фото: Апостроф | Картофель с беконом

Картошка-гармошка с беконом — это не только вкусное, но и красивое блюдо. Оно прекрасно подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола.

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Картошка-гармошка с беконом — это вкусное и оригинальное блюдо, которое станет украшением любого стола. Хрустящий бекон в сочетании с ароматной картошкой создает неповторимый вкус, пишет УНИАН.

Ингредиенты:

  • картофель — 6 шт. (среднего размера);
  • бекон — 12 ломтиков;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • розмарин (сушеный) — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

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Приготовление:

  1. Тщательно вымойте картофель и нарежьте его на тонкие слайсы, не дорезая до конца, чтобы получилась форма гармошки. Оставьте картофель целым.
  2. Нарежьте бекон на тонкие полоски. Вставьте полоски бекона между слайсами картофеля.
  3. В миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, розмарин, соль и перец. Полученной смесью обильно смажьте картофель.
  4. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте в духовке при 200°C примерно 40-45 минут, пока картофель не станет мягким, а бекон хрустящим.
  5. Подавайте картошку-гармошку горячей, украсив зеленью по желанию.

Наслаждайтесь каждым кусочком этого аппетитного сочетания!

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