Бесподобный шоколадный кекс с бананом и финиками: рецепт без глютена и сахара
Рецепт кекса к утренней чашечке кофе или для вечернего чаепития, который готовится меньше часа.
Восхитительный шоколадный кекс с насыщенным вкусом. Он получается влажным и в меру сладким. Кроме того, в этом лакомстве нет глютена и сахара, так как готовится он из рисовой и овсяной муки, а сладость ему придают бананы и финики. Рецептом кекса поделился сайт Shef Donna
Ингредиенты:
- рисовая мука – 80 г;
- овсяная мука – 50 г;
- какао-порошок – 20 г;
- банан (120-140 г) – 1 шт.;
- финики – 110 г;
- яйцо – 1 шт.;
- оливковое масло – 40 г;
- вода – 2 ст. л.;
- грецкие орехи – 70 г;
- горький шоколад – 100 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- корица – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Выберите для приготовления этого кекса спелый, даже перезревший банан. Разомните его вилкой. Очищенные от косточек финики мелко нарежьте.
Шаг 2
Смешайте финики, банановое пюре, оливковое масло и яйцо. Добавьте воду и взбейте смесь в блендере до однородности.
Шаг 3
Смешайте овсяную и рисовую муку, какао, разрыхлитель и корицу. Просейте смесь через мелкое сито, чтобы все компоненты равномерно распределились.
Если у вас нет овсяной муки, можно смолоть в кофемолке овсяные хлопья.
Шаг 4
Соедините жидкие и сухие ингредиенты, замесите однородное тесто.
Шаг 5
Орехи посеките ножом или измельчите в блендере. Оставьте примерно столовую ложку для украшения, а остальные добавьте в тесто.
Шаг 6
Шоколад измельчите ножом на маленькие кусочки или натрите на крупную терку. Половину шоколада добавьте в тесто.
Шаг 7
Форму для кекса (22х11 см) застелите промасленной бумагой для выпечки и вылейте готовое тесто в форму.
Шаг 8
Выпекайте кекс 40 минут при температуре 165°C градусов Цельсия.
Если вы любите брауни и влажную текстуру кекса, выпекайте кекс на водяной бане: поставьте форму с тестом в глубокий противень и налейте в него воды.
Шаг 9
Готовый кекс достаньте из формы вместе с бумагой. Растопите оставшийся шоколад любым удобным способом и полейте им горячий кекс. Посыпьте сверху орехами.
Шаг 10
Переложите кекс на решетку и оставьте до полного остывания.
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