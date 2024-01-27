Бесподобный шоколадный кекс с бананом и финиками: рецепт без глютена и сахара

Рецепт кекса к утренней чашечке кофе или для вечернего чаепития, который готовится меньше часа.

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Восхитительный шоколадный кекс с насыщенным вкусом. Он получается влажным и в меру сладким. Кроме того, в этом лакомстве нет глютена и сахара, так как готовится он из рисовой и овсяной муки, а сладость ему придают бананы и финики. Рецептом кекса поделился сайт Shef Donna

Ингредиенты:

рисовая мука – 80 г;

овсяная мука – 50 г;

какао-порошок – 20 г;

банан (120-140 г) – 1 шт.;

финики – 110 г;

яйцо – 1 шт.;

оливковое масло – 40 г;

вода – 2 ст. л.;

грецкие орехи – 70 г;

горький шоколад – 100 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

корица – по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Выберите для приготовления этого кекса спелый, даже перезревший банан. Разомните его вилкой. Очищенные от косточек финики мелко нарежьте.

Шаг 2

Смешайте финики, банановое пюре, оливковое масло и яйцо. Добавьте воду и взбейте смесь в блендере до однородности.

Шаг 3

Смешайте овсяную и рисовую муку, какао, разрыхлитель и корицу. Просейте смесь через мелкое сито, чтобы все компоненты равномерно распределились.

Если у вас нет овсяной муки, можно смолоть в кофемолке овсяные хлопья.

Шаг 4

Соедините жидкие и сухие ингредиенты, замесите однородное тесто.

Шаг 5

Орехи посеките ножом или измельчите в блендере. Оставьте примерно столовую ложку для украшения, а остальные добавьте в тесто.

Шаг 6

Шоколад измельчите ножом на маленькие кусочки или натрите на крупную терку. Половину шоколада добавьте в тесто.

Шаг 7

Форму для кекса (22х11 см) застелите промасленной бумагой для выпечки и вылейте готовое тесто в форму.

Шаг 8

Выпекайте кекс 40 минут при температуре 165°C градусов Цельсия.

Если вы любите брауни и влажную текстуру кекса, выпекайте кекс на водяной бане: поставьте форму с тестом в глубокий противень и налейте в него воды.

Шаг 9

Готовый кекс достаньте из формы вместе с бумагой. Растопите оставшийся шоколад любым удобным способом и полейте им горячий кекс. Посыпьте сверху орехами.

Шаг 10

Переложите кекс на решетку и оставьте до полного остывания.

Шоколадный кекс с бананом и финиками Фото: shefdonna.com

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