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Диетический гречневый суп с мясом: вкусное и сытное блюдо из самых простых продуктов
Татьяна Ковальчук
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Гречневый мясной суп — отличный выбор для обеда. Он согреет вас в холодный день и насытит на долгое время. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают этот суп идеальным вариантом для ежедневного меню.
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Гречневый суп с мясом — это питательное и ароматное блюдо, идеально подходящее для семейного обеда. Богатый вкус гречки в сочетании с мясом создает утонченное и насыщенное блюдо, пишет Rice.
Ингредиенты:
- мясо говядины — 500 г;
- гречка — 1 стакан;
- картофель — 3-4 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- томатная паста — 2 ст.л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- вода — 2 литра.
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Приготовление:
- Мясо нарежьте на небольшие кусочки. Залейте мясо водой и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите на медленном огне 1 час.
- Морковь нарежьте соломкой, лук мелко нарежьте. Обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту и тушите еще 2-3 минуты.
- К кипящему мясу добавьте нарезанный картофель и варите 10-15 минут. Затем добавьте обжаренные овощи и гречку. Варите до готовности гречки, около 20 минут.
- За 5 минут до готовности добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. Перед подачей посыпьте суп измельченной зеленью.
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