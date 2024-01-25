Рецепт испанского десерта из заварного теста: пирожные Чурос — пальчики оближешь
Чурос (churros) — это испанский десерт, который внешне напоминает длинные пальчики из сладкого теста. Обычно тесто для чурос готовят из муки, воды, масла и соли. В кондитерском мешке со звездочками готовят палочки и обжаривают их в горячем масле до золотистой корочки. Обычно чурос подают, посыпав сахарной пудрой и добавляя горячий шоколад для окунания.
Они популярны в Испании и Латинской Америке, а также других странах. Чурос имеют хрустящую внешность и мягкий внутренний слой. Они прекрасно сочетаются с горячим шоколадом или другими горячими напитками. Футблогер Сабина поделилась своим рецептом приготовления чурос в домашних условиях, которые получаются не менее вкусными чем в дорогих кондитерских.
Ингредиенты
- 150 миллилитров воды;
- щепотка соли;
- 1 столовая ложка сахара;
- 50 граммов сливочного масла;
- 100 граммов муки;
- 2 яйца;
- масло для обжаривания.
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Способ приготовления
Шаг 1
Берем кастрюлю в ней соединяем воду, соль, сахар и масло. Образовавшуюся смесь доводим до растворения масла и до кипения.
Шаг 2
Как смесь закипит необходимо поставить огонь на минимума и добавить муку. После добавления муки интенсивно помешиваем пока тесто не заварится. Оно должно стать однородным и собраться в шар. Для этого понадобится примерно 2-3 минуты.
Шаг 3
Готовое тесто снимаем с огня, даем время остыть.
Шаг 4
Когда тесто станет комнатной температуры по одному начните добавлять яйца. Хорошо помешивайте смесь. Тесто должно стать однородным.
Шаг 5
Когда тесто будет готово перекладываем его в кондитерский мешок с насадкой звезда.
Шаг 6
Тем временем разогреваем сковородку с растительным маслом. Только после того, как масло начнет закипать прикручиваем на средний огонь и выжимаем из кондитерского мешка пальчики — наши будущие чуросы. Жарим со всех сторон, периодически переворачивая, до красивой румяной корочки.
Шаг 7
Вынимаем готовые чуросы на бумажное полотенце.
Шаг 8
Готовые пирожные подаем с шоколадным соусом или обсыпаем смесью сахара с корицей.
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