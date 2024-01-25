Котлеты из крабовых палочек за 15 минут — рецепт приготовления

Если ваша семья любит котлетки, а вы уже не знаете, что интересного им приготовить, тогда вам точно стоит попробовать приготовить вкусные котлеты из крабовых палочек. На их приготовление вам придется потратить около 15 минут, а в результате вы получите целую гору вкусных котлеток, которыми спокойно накормите не только детей и семью, но и удивите незваных гостей.

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Рецептом приготовления котлет из крабовых палочек поделилась футблогер Кристина Азизиан.

Ингредиенты

300 граммов крабовых палочек;

2 вареных яйца;

100 граммов сыра;

3 зубчика чеснока;

1 сырое яйцо;

специи по вкусу — соль, черный перец, паприка;

панировочные сухари.

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Способ приготовления

Шаг 1

Отварите два яйца. Для этого поместите их в кастрюлю с водой и отправьте на огонь. Обычно для приготовления яиц необходимо 10-12 минут.

Шаг 2

Яйца очистите от кожуры и разрежьте на части и поместите в блендер.

Шаг 3

Крабовые палочки необходимо разморозить до натурального состояния и также поместить в блендер.

Шаг 4

В блендер также добавьте очищенный чеснок, твердый сыр и одно сырое яйцо.

Шаг 5

Не забывайте о специях. Их также стоит добавить в блендер. Все тщательно перебить до однородности.

Шаг 6

Из полученного фарша влажными руками смоченными в воде сформируйте котлетки.

Шаг 7

Каждую котлетку надо обвалять в панировочных сухарях.

Шаг 8

На огне разогрейте сковородку с растительным маслом и отправьте жариться котлеты. Каждую котлету нужно обжаривать по 3-4 минуты с каждой стороны.

Котлетки по этому рецепту не только очень быстро и просто готовятся, но и получаются очень нежные и вкусные.

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