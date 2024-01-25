Еда для хорошего настроения: 6 продуктов, повышающих уровень дофамина
Несомненно, на наше настроение во многом влияют внешние факторы, включение в свой рацион продуктов, повышающих уровень дофамина, является естественным способом поддержания психического благополучия.
Поддержание здорового баланса нейротрансмиттеров имеет решающее значение для общего благополучия, а дофамин, часто называемый "гормоном счастья", играет важную роль в регулировании настроения и мотивации. Вместо того, чтобы полагаться на внешние источники для быстрого повышения настроения, рассмотрите возможность включения в свой рацион определенных продуктов, которые естественным образом повышают уровень дофамина. Вот несколько вкусных и питательных продуктов, которые помогут вам стать более счастливым и уравновешенным. Об этом пишет OnlyMyHealth.
Фрукты и овощи
Богатые антиоксидантами и витаминами фрукты и овощи способствуют общему здоровью мозга. Особенно полезны черника, клубника, шпинат и капуста. Эти продукты содержат соединения, которые помогают выработке и высвобождению дофамина, помогая поддерживать хорошее настроение.
Продукты, богатые белками
Белки необходимы для синтеза нейромедиаторов, включая дофамин. Включите в свой рацион нежирные источники белка, такие как рыба, курица, индейка, тофу и бобовые. Эти продукты обеспечивают строительные блоки, необходимые для производства дофамина, способствуя стабильному и позитивному настроению.
Орехи и семена
Орехи и семена, содержат тирозин, аминокислоту, необходимую для синтеза дофамина, являются отличным перекусом для поднятия настроения. Миндаль, грецкие орехи, семена подсолнечника и тыквенные семечки особенно богаты тирозином, что делает их вкусным и удобным способом поддержать выработку дофамина.
Цельнозерновые продукты
Сложные углеводы, содержащиеся в цельнозерновых продуктах, таких как овес, киноа и коричневый рис, помогают регулировать уровень сахара в крови и обеспечивают стабильное снабжение мозга энергией. Эта стабильность жизненно важна для поддержания оптимального уровня дофамина и, как следствие, более сбалансированного и позитивного настроения.
Темный шоколад
Умеренное употребление темного шоколада может стать прекрасным способом повысить уровень дофамина. Темный шоколад содержит флавоноиды и фенилэтиламин — соединения, повышающие настроение. Для получения максимальной пользы выбирайте шоколад с содержанием какао не менее 70%.
Зеленый чай
Зеленый чай, богатый антиоксидантами и L-теанином, способствует расслаблению и поддерживает выработку дофамина. Замените чашку кофе зеленым чаем, чтобы насладиться успокаивающим эффектом, а также получить более стабильное и позитивное настроение.
Выбирая сбалансированную и богатую питательными веществами диету, вы можете улучшить способность своего мозга вырабатывать дофамин, что приведет к более счастливому и позитивному взгляду на жизнь. Помните, что небольшие изменения в питании могут существенно повлиять на ваше общее настроение и психическое здоровье.
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