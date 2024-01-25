Сильная молитва об исцелении от болезни Пантелеймону

Еще издавна люди просили у святого Пантелеймона об исцелении болезней и душевных ран, о прекращении эпидемий. Пантелеймон целитель, был христианским святым, который жил в 3-4 веке. Он считается покровителем врачей и молодящихся, а его имя означает "тот, кто исцеляет все исцеленные физически и духовно". Согласно легенде, Пантелеймон был знаменитым врачом, который оказывал бесплатную медицинскую помощь. Он предавался чудесами и исцелял разнообразные болезни. Также он был известен своей верующей христианской практикой и щедрыми благодеяниями.

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Святого Пантелеймона почитают в православной и католической церквях. Его праздник отмечают 27 июля по григорианскому календарю. Многие люди молятся ему за исцеление физических и душевных недугов. Молитвой к Пантелеймону, которая поможет исцелиться от любых недугов поделилась целительница Алина.

О, святой Пантелеймон, врач неизлечимых болезней, исцели мой недуг, я кланяюсь перед Тобой со скорбным сердцем. Прославленный врач, которому Бог дал дар лечить тех, кто нуждается в помощи, отврати от меня такое несчастье, чтобы я мог/могла снова наслаждаться здоровьем.

Прошу Тебя, святой Пантелеймон, положи Твою благословенную руку на меня, восстанови мое физическое и душевное здоровье. Изгони из моего организма болезненной силой, исцели все раны и недуги, которые меня беспокоят. Даруй мне силу и энергию, чтобы вернуться к нормальному функционированию.

Святой Пантелеймон, я обращаюсь к Тебе с надеждой и верой в Твою молитвенную силу. Благоутроби мою душу и тело, защити меня от всякой болезни и страдания. Пусть Твоя благодать покрывает меня как лечебный бальзам, восстанавливая мою полноту жизни.

Прошу Тебя, святой Пантелеймон, содействуй всем медицинским работникам, чтобы они смогли устранять боль и страдания у всех больных. Помоги нам понять важность ухода за нашим здоровьем и уважать дар, которым является жизнь.

Я молюсь Тебе со скорбным сердцем, святой Пантелеймон. Исцели меня от всех моих болезней и недугов, досаждающих моему телу и душе. Благодарю Тебя за Твою милость и благодать.

Во имя Твое святое, аминь.

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