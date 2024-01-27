Старая французская кухня: кассуле с мясом и фасолью

Блюдо готовится из очень простых продуктов, но попробовав его однажды, вы захотите его приготовить снова и не пожалеете о потраченном времени.

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Кассуле – это блюдо старой французской кухни. Так называли густое рагу из белой фасоли и мяса, которое было обычной едой французских крестьян. Готовят кассуле обычно со свиной грудинкой и колбасками, добавляя разные овощи. Рецептом крестьянского рагу поделился сайт Shef Donna.

Фасоль для приготовления этого блюда нужно заранее замочить в холодной воде. Лучше это сделать вечером накануне готовки, а с утра начинать варить фасоль. Для экономии времени можно взять консервированную фасоль без томата.

Ингредиенты:

сухая белая фасоль – 150 г;

свинина – 300 г;

домашние колбаски – 300 г;

луковица – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

корень сельдерея – 1/4 шт.;

сливочное масло – 2 ст. л.;

чеснок – 3 зубчика;

лавровый лист, черный перец, орегано, тимьян – по вкусу;

петрушка – пучок;

соль – по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Замоченную фасоль залейте свежей водой и варите на среднем огне до готовности, в конце посолите. В зависимости от сорта и времени замачивания на это может уйти 1-2 часа. Если решили использовать консервированную, просто откройте банку и слейте лишнюю жидкость.

Шаг 2

Лук нарежьте соломкой, морковь – тонкими кружочками, а корень сельдерея – маленькими кубиками.

Шаг 3

Растопите в сковороде сливочное масло, можно добавить столовую ложку растительного. обжарьте подготовленные овощи на небольшом огне минут 10. В конце посолите их по вкусу.

Шаг 4

Свиную грудинку помойте и хорошо зачистите шкурку, если она есть. Нарежьте ее толстыми брусочками и обжарьте до золотистого цвета на сильном огне.

Шаг 5

Колбаски нарежьте толстыми кружочками, добавьте в сковороду к грудинке, и обжарьте еще несколько минут.

Шаг 6

У французов существует специальная посуда – касалетка, предназначенная для приготовления кассуле. Это жаропрочный глиняный горшочек, но если у вас такого нет, то подойдет чугунный котелок или сковорода с высокими бортиками.

На дно горшочка выложите обжаренные овощи, добавьте лавровый лист.

Шаг 7

Сверху выложите грудинку и колбаски. Добавьте все специи.

Шаг 8

Выложите фасоль в горшочки. Залейте все горячей водой или любым бульоном. Посолите по вкусу.

Шаг 9

Разогрейте духовку до 170 градусов и отправьте в нее горшочек на 60 минут.

Шаг 10

Готовое кассуле разложите по тарелкам, посыпьте мелко нарезанной зеленью и сразу подавайте к столу. Блюдо можно готовить в порционных глиняных горшочках и подавать прямо в них.

Касалетка - горшочек для кассуле Фото: shefdonna.com

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