Старая французская кухня: кассуле с мясом и фасолью
Блюдо готовится из очень простых продуктов, но попробовав его однажды, вы захотите его приготовить снова и не пожалеете о потраченном времени.
Кассуле – это блюдо старой французской кухни. Так называли густое рагу из белой фасоли и мяса, которое было обычной едой французских крестьян. Готовят кассуле обычно со свиной грудинкой и колбасками, добавляя разные овощи. Рецептом крестьянского рагу поделился сайт Shef Donna.
Фасоль для приготовления этого блюда нужно заранее замочить в холодной воде. Лучше это сделать вечером накануне готовки, а с утра начинать варить фасоль. Для экономии времени можно взять консервированную фасоль без томата.
Ингредиенты:
- сухая белая фасоль – 150 г;
- свинина – 300 г;
- домашние колбаски – 300 г;
- луковица – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- корень сельдерея – 1/4 шт.;
- сливочное масло – 2 ст. л.;
- чеснок – 3 зубчика;
- лавровый лист, черный перец, орегано, тимьян – по вкусу;
- петрушка – пучок;
- соль – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Замоченную фасоль залейте свежей водой и варите на среднем огне до готовности, в конце посолите. В зависимости от сорта и времени замачивания на это может уйти 1-2 часа. Если решили использовать консервированную, просто откройте банку и слейте лишнюю жидкость.
Шаг 2
Лук нарежьте соломкой, морковь – тонкими кружочками, а корень сельдерея – маленькими кубиками.
Шаг 3
Растопите в сковороде сливочное масло, можно добавить столовую ложку растительного. обжарьте подготовленные овощи на небольшом огне минут 10. В конце посолите их по вкусу.
Шаг 4
Свиную грудинку помойте и хорошо зачистите шкурку, если она есть. Нарежьте ее толстыми брусочками и обжарьте до золотистого цвета на сильном огне.
Шаг 5
Колбаски нарежьте толстыми кружочками, добавьте в сковороду к грудинке, и обжарьте еще несколько минут.
Шаг 6
У французов существует специальная посуда – касалетка, предназначенная для приготовления кассуле. Это жаропрочный глиняный горшочек, но если у вас такого нет, то подойдет чугунный котелок или сковорода с высокими бортиками.
На дно горшочка выложите обжаренные овощи, добавьте лавровый лист.
Шаг 7
Сверху выложите грудинку и колбаски. Добавьте все специи.
Шаг 8
Выложите фасоль в горшочки. Залейте все горячей водой или любым бульоном. Посолите по вкусу.
Шаг 9
Разогрейте духовку до 170 градусов и отправьте в нее горшочек на 60 минут.
Шаг 10
Готовое кассуле разложите по тарелкам, посыпьте мелко нарезанной зеленью и сразу подавайте к столу. Блюдо можно готовить в порционных глиняных горшочках и подавать прямо в них.
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