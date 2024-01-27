Нежный сливочно-апельсиновый мусс: десерт без выпечки, муки и желатина (видео)

Для приготовления этого десерта с апельсиновым вкусом понадобится всего 20 минут.

Related video

Самый нежный в мире десерт готовится без выпечки и очень быстро. Мусс из апельсинового заварного крема, взбитых сливок и сыра маскарпоне можно подавать как самостоятельный десерт или использовать для тортов, начинки профитролей и блинчиков, украшения капкейков Рецептом десерта поделился канал Delicious Food.

Ингредиенты

апельсины – 4-5 шт.;

сахар – 100 г;

крахмал кукурузный – 50 г;

яйца куриные – 3 шт.;

сливки жирные кондитерские – 500 мл.

ванильный сахар – 1/4 ч. л.;

маскарпоне – 250 г;

соль – щепотка.

Читайте также:

Красный бархат наизнанку: вкусное печенье с начинкой по мотивам легендарного торта

Французский стиль: рецепт изысканного шоколадно-фисташкового тарта без выпечки

Рецепт испанского десерта из заварного теста: пирожные Чурос — пальчики оближешь

Приготовление

Шаг 1

Разрежьте апельсины поперек на две половинки. Отожмите из них сок и процедите его через ситечко.

Шаг 2

Взбейте венчиком яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до однородности. Добавьте 350 мл сока, хорошо размешайте.

Шаг 3

В оставшемся соке разведите крахмал.

Шаг 4

Поставьте смесь на маленький огонь в кастрюле с толстым дном. Варите несколько минут, пока смесь не побелеет. Влейте крахмал с соком и варите постоянно помешивая, пока заварной крем не загустеет.

Шаг 5

Переложите заварной крем в миску, накройте пищевой пленкой в контакт и уберите в холодильник остывать.

Шаг 6

Охлажденные сливки взбейте миксером до состояния легкого крема. Добавьте маскарпоне и взбивайте дальше, пока не получите густой крем.

Шаг 7

Две ложки сливочного крема добавьте к заварному крему и и перемешайте миксеров до однородности. Выложите заварной крем с оставшимся сливочным и еще раз взбейте.

Шаг 8

Переложите мусс в кондитерский мешок и отсадите его в креманки или бокалы для подачи. Прежде чем подавать уберите десерт на 20 минут в холодильник.

Шаг 9

Перед подачей украсьте десерт по своему вкусу. Вы можете добавить шоколад, орехи, фрукты или печенье.

Читайте также:

Рецепт сочного и вкусного бисквитного торта "Трезвая вишня"

Очень ленивый "Наполеон": как приготовить популярный торт еще быстрее

Сочетание двух десертов: готовим сладкую пахлаву-чизкейк