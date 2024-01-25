Что надеть на первое свидание, чтобы произвести хорошее впечатление: советы экспертов

Подготовка к свиданию может быть достаточно напряженной, даже если не беспокоиться, что вы собираетесь надеть. Но правильный наряд повысит вашу уверенность в себе.

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Большинство людей, ищущих любви, хорошо разбираются в искусстве онлайн-знакомств. Но очень переживают при первой реальной встрече. К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы повысить свою уверенность. Одно из лучших оружий в вашем арсенале — правильно одеться, чтобы чувствовать себя комфортно. Как это сделать, пишет Telegraph.

Если вам не хватает чувства стиля, надежда еще есть. Прочтите наше руководство, что надеть на первое свидание.

Используйте по максимуму свой существующий гардероб

Подготовка к тому, что надеть на первое свидание, может стать прекрасным поводом сходить в магазин и выбрать несколько новых вещей. Но не существует правила, согласно которому наряд для первого свидания должен быть совершенно новым. На самом деле, можно многое сказать о том, как пересмотреть свой существующий гардероб, чтобы создать идеальный образ.

При выборе наряда для первого свидания следует учитывать два правила: выгляди как всегда и выбери удобный наряд. Учитывая эти правила, ваша существующая коллекция одежды — идеальное место для начала.

Если вы не уверены, какая одежда вам идет, задайте себе следующие вопросы:

Какие предметы обычно вызывают у вас комплименты от друзей и коллег?

Какие вещи вы носите снова и снова, потому что они заставляют вас чувствовать себя хорошо, когда вы стоите перед зеркалом?

Что было бы первым в вашем чемодане, если бы вы собрались на выходные?

Предметы, которые вы вспомнили, читая этот список, являются хорошей отправной точкой при планировании наряда.

Если ваши старые любимые вещи все еще позволяют вам чувствовать себя прекрасно, но немного изношены, вы можете отправиться в магазин и найти достойную замену. Но не забывайте, что многого можно добиться с помощью хорошего парового утюга, нарядного пальто и правильно подобранных аксессуаров.

Подберите несколько идеальных новых предметов гардероба

Возможно, вы ищете новую юбку к любимому топу для свиданий, новый галстук, который дополнит ваш гарантированно впечатляющий костюм, или просто какое-нибудь новое средство для волос. Что бы вы ни искали, поход по магазинам перед важным свиданием — это неизбежность.

Не всем из нас нравится ходить по магазинам, но, когда вы планируете свидание, отправиться на шоппинг — лучший вариант, чем заказывать товары через Интернет. Это связано с тем, что посещение магазинов в реальной жизни позволяет вам примерить товар перед покупкой. Лучше всего иметь в виду идею, но не бойтесь пробовать что-то новое и захватывающее – главное, чтобы вы чувствовали себя в этом прекрасно!

На практическом уровне выбирайте предметы, которые будут удобны на свидании. Это означает, что вам нужны дышащие ткани, одежда, не стесняющая движений, и обувь, которую не нужно разнашивать.

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Что надеть на первое свидание днем

Дневные свидания могут быть замечательной вещью, но они создают свои проблемы. Вам также придется создать образ, который будет впечатлять вдали от лестного приглушенного освещения бара.

А хорошие новости состоят в том, что ансамбль для дневного свидания более повседневный и удобный, что позволит вам чувствовать себя более непринужденно. Вам захочется подобрать точный образ в зависимости от вида деятельности, но рекомендуемые предметы включают удобную обувь, чтобы вы могли отправиться на импровизированную прогулку, а также элегантную куртку или пальто (в зависимости от сезона).

Женщинам трудно ошибиться, выбрав пару хорошо сидящих джинсов, блузку и шикарный плащ. Завершите образ кожаными лоферами, тонкими серебристыми украшениями и легким естественным макияжем.

Для мужчин элегантные джинсы или брюки цвета хаки также станут хорошим выбором для повседневного наряда. Сочетайте с рубашкой-поло или рубашкой в ​​клетку и свежими кроссовками. И вы будете готовы практически к любому повороту событий.

Что надеть на первое свидание вечером

Когда дело доходит до вечерних нарядов, главное – найти баланс между сексуальной привлекательностью и практичностью. Вы хотите выглядеть и чувствовать себя как можно лучше, но не в ущерб своему комфорту, банковскому счету или возможности поесть!

Хотя вечернее свидание, как правило, проще, чем дневное, вам все равно следует адаптировать свой наряд к этому виду деятельности. Если вы зашли в паб выпить пинту пива, прежде чем съесть блюдо в любимом ресторане, костюм или коктейльное платье не будут идеальным выбором. С другой стороны, элитный бар и шикарный ресторан потребуют немного больше заботы и внимания в отделе гардероба.

Для женщин классическое платье для свидания сложно превзойти. Не обращайте внимания на актуальные модные тенденции и вместо этого сосредоточьтесь на поиске чего-то, что подойдет вам как перчатка, подчеркнет ваши лучшие качества и ваш фирменный стиль. Сочетайте с удобными туфлями на каблуке или украшенными балетками, парой эффектных серег или массивным ожерельем и подходящей верхней одеждой. Что касается макияжа, старайтесь делать все просто и не пробуйте ничего, чего вы еще не пробовали.

Для мужчин это выбор между костюмом и чем-то более повседневным. В более непринужденной обстановке белая рубашка с элегантными джинсами и брогами может выглядеть идеально. Если вы предпочитаете формальный образ, наденьте хорошо сидящий костюм и элегантную рубашку с галстуком или без него. Детали могут быть в виде нагрудного платка, ремня и обуви соответствующего цвета.

Что бы вы ни надели на важное первое свидание, просто запомните эти правила:

Если вы не покупаете новую, убедитесь, что ваша одежда только что выстирана и отглажена. Отдавайте костюмы и деловые платья в химчистку и потратьте время на то, чтобы как следует погладить рубашки и блузки.

Отполируйте обувь.

Освежите стрижку, и сделайте укладку.

Очистите и подстригите ногти (и ногти на ногах).

Избегайте мешковатых серых брюк и выбирайте нижнее белье, которое немного приятнее для глаз – никогда не знаешь, куда может завести тебя свидание.

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