Как приготовить сабайон: рецепт идеального яичного крема

Сабайон – это потрясающий итальянский десерт. Он славится своим нежным вкусом и его очнеь просто приготовить.

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Яйца, сахар и крепленое десертное вино. Всего три ингредиента необходимы для одного из самых вкусных и загадочных кремов в истории итальянской гастрономии. Происхождение этого яичного крема неясно: судя по всему, он возник на кухне Катерины Медичи, тогда как другие источники датируют первый рецепт яичного крема двором Гонзага.

Хорош он не только своим удивительно нежным вкусом, но и простотой приготовления. Однако чтобы приготовить его действительно вкусно нужно знать один секрет. Дело в том, что этот десерт готовится с добавлением вина или шампанского. Можно использовать сладкое крепленое вино, полусладкое шампанское, или даже белое сухое вино. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Сабайон

Ингредиенты:

яичные желтки 90 г;

сахар 2 ст. л. (25 г);

вино 75 г.

Чтобы приготовить яичный крем, сначала поместите лед в миску и поставьте его в морозильную камеру, чтобы он был готов, когда понадобится. Затем налейте вино в кастрюлю, добавляем половину сахара и нагреваем его, пока сахар не растворится. Не нагревайте вино слишком сильно, иначе алкоголь испарится; мы рекомендуем не превышать 35° C.

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Поместите яичные желтки в миску и добавьте оставшийся сахар. Продолжайте взбивать, пока не получите однородную смесь, затем добавьте половник горячего вина, чтобы разбавить смесь.

Быстро добавьте оставшуюся часть вина, взбивая и готовьте крем на водяной бане, продолжая взбивать. Постепенно вы заметите загустение крема, а пена начнет исчезать.

Непрерывно взбивайте, пока объем не увеличится, а температура не достигнет 83° C.

Если у вас нет кухонного термометра, вы узнаете, что яичный крем готов, когда венчик оставит борозды и образуются линии. Если поднять венчик, яичный крем останется внутри него. Достаньте миску со льдом из морозилки и поставьте сверху еще одну миску.

Выливаем в миску яичный крем и аккуратно перемешиваем лопаткой пару минут. Он быстро остынет и будет готов.

Яичный крем можно хранить в холодильнике 3-4 дня. Перед использованием его нужно будет немного взбить.

Также можно заморозить его в контейнерах для льда, накрытых пленкой.

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