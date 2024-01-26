Яблочный пирог: самый простой рецепт
Сейчас самое время готовить вкусные и ароматные яблочные пироги. И проще этого рецепта вам не найти.
Зимой очень хочется выпить чашку горячего чая, или кофе с ломтиком яблочного пирога. И у каждой хозяйки есть свой особенный рецепт. Этот, который опубликовали на сайте Cucchiaio, проще всех остальных.
Вам не придется выпекать отдельные коржи, или нарезать яблоки тонкими ломтиками. И по этому рецепту пирог получится даже у начинающего кулинара.
Яблочный пирог
Ингредиенты:
- 300 г муки;
- 150 г сахара;
- 80 г сливочного масла;
- 3 яйца;
- 3 яблока;
- 1 пакетик разрыхлителя.
Дайте сливочному маслу размягчиться при комнатной температуре. А пока очистите яблоки и нарежьте произвольными, не слишком крупными кусочками. Можете сбрызнуть их лимонным соком, чтобы они не потемнели. В миске взбейте яйца с сахаром, пока они не станут белыми и пышными.
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В этот момент добавьте размягченное сливочное масло, интенсивно помешивая, пока оно полностью не растает.
Добавьте в смесь просеянную муку и разрыхлитель и, наконец, очищенные яблоки. Аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты соединились, а яблоки равномерно распределились.
Форму смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой, стряхните излишки. Влейте тесто с яблоками и выпекайте в горячей духовке при температуре 180° тридцать-сорок минут.
Достаньте, дайте остыть пирогу остыть в форме и достаньте. Этот яблочный пирог можно подавать сразу горячим или оставить остывать и дополнить заварным кремом, или взбитыми сливками.
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