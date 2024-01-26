Яблочный пирог: самый простой рецепт

Сейчас самое время готовить вкусные и ароматные яблочные пироги. И проще этого рецепта вам не найти.

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Зимой очень хочется выпить чашку горячего чая, или кофе с ломтиком яблочного пирога. И у каждой хозяйки есть свой особенный рецепт. Этот, который опубликовали на сайте Cucchiaio, проще всех остальных.

Вам не придется выпекать отдельные коржи, или нарезать яблоки тонкими ломтиками. И по этому рецепту пирог получится даже у начинающего кулинара.

Яблочный пирог

Ингредиенты:

300 г муки;

150 г сахара;

80 г сливочного масла;

3 яйца;

3 яблока;

1 пакетик разрыхлителя.

Дайте сливочному маслу размягчиться при комнатной температуре. А пока очистите яблоки и нарежьте произвольными, не слишком крупными кусочками. Можете сбрызнуть их лимонным соком, чтобы они не потемнели. В миске взбейте яйца с сахаром, пока они не станут белыми и пышными.

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В этот момент добавьте размягченное сливочное масло, интенсивно помешивая, пока оно полностью не растает.

Добавьте в смесь просеянную муку и разрыхлитель и, наконец, очищенные яблоки. Аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты соединились, а яблоки равномерно распределились.

Форму смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой, стряхните излишки. Влейте тесто с яблоками и выпекайте в горячей духовке при температуре 180° тридцать-сорок минут.

Достаньте, дайте остыть пирогу остыть в форме и достаньте. Этот яблочный пирог можно подавать сразу горячим или оставить остывать и дополнить заварным кремом, или взбитыми сливками.

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