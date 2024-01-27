Вкусно по-французски: запеканка Пармантье с курицей

Картофельная запеканка Пармантье с курицей, зеленым горошком и тыквой готовится очень просто и быстро, как английский пастуший пирог.

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Приготовьте вкусную и сытную запеканку Пермантье на обед или ужин, чтобы порадовать себя и своих близких новым вкусом французской кухни. Для этого вам понадобятся самые простые продукты и 45 минут времени. Рецептом запеканки Пармантье поделился сайт Shef Donna.

Ингредиенты:

филе куриной грудки – 400 г;

зеленый горошек – 200 г;

тыква – 150 г;

лук – 80 г;

чеснок – 2 дольки;

картофель – 350 г;

топленое молоко или сливки – 200 мл;

сливочное масло – 30 г;

куриные яйца – 2 шт.;

розмарин – по вкусу;

черный перец, соль – по вкусу;

мука – 1 ст. л.;

помидоры черри – 2-3 шт.;

петрушка – пучок;

оливковое масло – 1 ст. л.

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Приготовление

Шаг 1

Нарежьте тыкву ломтиками, сбрызните оливковым маслом и запеките в духовке при 200 градусах до мягкости. Это займет около 20 минут.

Тыкву нарежьте ломтиками Фото: shefdonna.com

Шаг 2

Очищенный картофель крупно порежьте, отварите до готовности и разомните в пюре толкушкой. Оставьте для соуса стакан картофельного отвара.

Шаг 3

Добавьте в пюре ложку сливочного масла, 1 яйцо и 50 мл топленого молока или жидких сливок. Посолите по вкусу и тщательно перемешайте до однородности.

Шаг 4

На курином филе сделайте неглубокие насечки крест-накрест и смажьте его оливковым маслом и посыпьте розмарином.

Куриное филе с насечками обжарьте до золотистой корочки Фото: shefdonna.com

Шаг 5

Раскалите сухую сковороду (лучше гриль) и быстро обжарьте филе до золотистой корочки. До готовности доводить не нужно, на этом этапе важна именно корочка. Курицу переложите на тарелку.

Шаг 6

Лук и чеснок нарежьте мелким кубиком и обжарьте пару минут на оставшемся сливочном масле в той же сковороде, где жарилась курица.

Шаг 7

Добавьте в сковороду зеленый горошек и половину тыквы. Если у вас замороженный горошек, его не нужно предварительно размораживать. Консервированный продукт лучше заранее откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Шаг 8

Нарежьте мясо соломкой, мелко порубите петрушку и отправьте их в сковороду к остальным продуктам.

Шаг 9

Смешайте муку с картофельным отваром, добавьте оставшееся топленое молоко и хорошо размешайте чтобы не было комочков. Влейте смесь в сковороду, добавьте по вкусу соль и перец и готовьте еще минут 5, пока соус не загустеет.

Шаг 10

Огнеупорную керамическую или стеклянную форму смажьте оливковым маслом. Выложите в нее курицу с овощами.

Шаг 11

Сверху ровным слоем выложите картофельное пюре. Украсьте поверхность ломтиками тыквы и помидорами.

Украсьте верх запеканки ломтиками тыквы и помидорами Фото: shefdonna.com

Шаг 12

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Шаг 13

Взбейте яйцо со щепоткой соли и кисточкой смажьте верх запеканки.

Шаг 14

Выпекайте запеканку 25 минут, пока верх не зарумянится.

Выпекайте Пармантье до золотистой корочки Фото: shefdonna.com

Шаг 15

Готовую запеканку Пармантье подавайте горячей с зеленым салатом или овощной нарезкой.

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