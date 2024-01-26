Вкусный и полезный завтрак: оладьи из шпината

Всего 25 минут — и вы получите необычный завтрак. Его можно в охлажденном виде взять с собой, когда вы отправитесь по делам.

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, как ежедневный завтрак сделать интересным и полезным. Рецептом оладий со шпинатом ресторатор делится на своем сайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

180 г муки;

2 яйца;

200 мл кефира;

150 г шпината;

1 ст.л. растительного масла;

½ ч.л. разрыхлителя;

¼ ч.л. соли;

30 мл масла для жарки.

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Сначала в чашу блендера кладем все ингредиенты, кроме масла: 180 г муки, 2 яйца, 200 мл кефира, 1 ст.л. масла, ½ ч.л. разрыхлителя, ¼ ч.л. соли и 150 г шпината. Если берем замороженный шпинат, то нужно немного его разморозить и убрать лишнюю влагу. Перебиваем все ингредиенты до однородной массы.

На большую сковороду выливаем 30 мл масла и разогреваем его. Выкладываем оладьи ложкой и жарим по 2-3 минуты с каждой стороны до легкой корочки.

Готовое блюдо подаем со сметаной или другим соусом. В частности, оладьи можно есть в холодном состоянии, поэтому можете брать их с собой на работу, в школу или по другим делам.

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