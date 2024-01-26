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Рецепт постного борща с карасями

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Фото: Євген Клопотенко | Борщ с карасями

Обычно борщ ассоциируется с мясом и сметаной. Впрочем, его можно приготовить так, чтобы блюдо было постным.

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом борща, который можно есть даже во время поста. Известный ресторатор предлагает приготовить блюдо с карасями.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 2 л воды (+150 мл для овощей);
  • 6 небольших карасей;
  • 1 большая свекла;
  • 1 средний лук;
  • 4 средних картофеля;
  • 1 средняя морковь;
  • 200 мл домашнего томатного сока;
  • 200 г свежей капусты;
  • 1 ст. л. подсолнечного масла;
  • 2 лавровых листа;
  • 3 горошины душистого перца;
  • 1 ст. л. муки;
  • 3 ст. л. подсолнечного масла;
  • соль и перец по вкусу.

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Для начала чистим карасей от чешуи и внутренностей. Моем под проточной водой и сушим.

Солим рыбу с обеих сторон и панируем в муке (на это уйдет около 1 ст. л. муки).

Разогреваем сковороду с 2 ст. л. масла и хорошо обжариваем рыбу с обеих сторон до румяной корочки. Кладем ее на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Чистим 1 крупную свеклу, 1 среднюю луковицу, 4 средние картофелины и 1 среднюю морковку. Лук режем кубиком, а морковь со свеклой натираем на терке.

Лук обжариваем в глубокой сковороде с 1 ст. л. масла до мягкости. Добавляем морковь и свеклу, вливаем 200 мл домашнего томатного сока и тушим все вместе несколько минут. После этого добавляем 150 мл воды, доводим до кипения и тушим на медленном огне 10 минут.

Картофель режем небольшими кубиками, кладем в кастрюлю и добавляем 2 л воды. Варим на среднем огне со щепоткой соли 20 минут.

Шинкуем 200 г свежей капусты, добавляем в кастрюлю и варим еще в течение 10 минут.

Добавляем в кастрюлю овощи со сковороды, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль и перец по вкусу. Оставляем на медленном огне на 5 минут.

После этого добавляем в борщ караси и варим все вместе еще в течение нескольких минут. Подаем первое блюдо с карасиком в тарелке. Поэтому должно получиться примерно 6 порций.

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