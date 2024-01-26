Настоящая ароматная фокачча: вкус Италии прямо у себя дома (видео)

Итальянская фокачча с балыком и сыром — это великолепное сочетание традиционного итальянского хлеба с изысканными начинками. Этот рецепт не оставит равнодушным ни одного любителя итальянской кухни.

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Фокачча – это не только восхитительный итальянский хлеб, но и отличное полотно для гастрономического творчества. В этом рецепте мы сочетаем классическое тесто фокаччи с богатыми вкусами балыка, сыра, розмарина и оливок, создавая неповторимое блюдо, пропитанное ароматами Италии, сообщает Tutti a Tavola.

Ингредиенты:

пшеничная мука — 500 г;

сухие дрожжи — 7 г;

теплая вода — 300 мл;

оливковое масло — 60 мл;

соль — 10 г;

сахар – щепотка;

розмарин — по вкусу;

копченый балык — 150 г;

твердый сыр — 100 г;

оливки без косточек — 50 г.

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Приготовление:

Смешайте муку, дрожжи, сахар и соль в большой миске. Добавляйте воду и 50 мл оливкового масла, замешивая тесто. Когда тесто станет эластичным, оставьте его в теплом месте под полотенцем на 1 час. Далее осторожными движениями следует перемешать тесто ложкой от краев к центру посуды. Снова оставляем тесто отдохнуть пока оно не вырастет в объеме в два раза. Нарежьте балык и сыр на тонкие полоски. Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия. Намажьте поверхность стола оливковым маслом и разместите в этом месте тесто. Разделите тесто пополам. Из первой части сформируйте основу для фокаччи, медленно растягивая тесто руками. Углубите поверхность теста пальцами, создавая ямки. Равномерно распределите балык, сыр и оливки по тесту. Закройте начинку второй частью теста. Воткните кусочки розмарина вдоль поверхности. Разместите оливки, немножко прижимая, полейте оставшимся оливковым маслом. Накройте тесто тканью и дайте отдохнуть в течение 30-40 минут. Выпекайте 20-25 минут до золотистой корочки.

Подавайте фокаччу теплой или комнатной температуры. Она станет отличным дополнением к супам, салатам или в качестве самостоятельной закуски.

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