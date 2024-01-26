Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Лайт

Настоящая ароматная фокачча: вкус Италии прямо у себя дома (видео)

фокачча, хлеб, балік, сыр, оливки, блюдо, выпечка
Фото: Скриншот | Фокачча с балыком, сыром и оливками

Итальянская фокачча с балыком и сыром — это великолепное сочетание традиционного итальянского хлеба с изысканными начинками. Этот рецепт не оставит равнодушным ни одного любителя итальянской кухни.

Related video

Фокачча – это не только восхитительный итальянский хлеб, но и отличное полотно для гастрономического творчества. В этом рецепте мы сочетаем классическое тесто фокаччи с богатыми вкусами балыка, сыра, розмарина и оливок, создавая неповторимое блюдо, пропитанное ароматами Италии, сообщает Tutti a Tavola.

Ингредиенты:

  • пшеничная мука — 500 г;
  • сухие дрожжи — 7 г;
  • теплая вода — 300 мл;
  • оливковое масло — 60 мл;
  • соль — 10 г;
  • сахар – щепотка;
  • розмарин — по вкусу;
  • копченый балык — 150 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • оливки без косточек — 50 г.

Читайте также:

Гиннесс-пай – мясной пирог с пивом: неповторимый вкус и аромат

Насыпной пирог с яблоками и корицей

Заливной пирог с яйцом и зеленым луком

Приготовление:

  1. Смешайте муку, дрожжи, сахар и соль в большой миске. Добавляйте воду и 50 мл оливкового масла, замешивая тесто. Когда тесто станет эластичным, оставьте его в теплом месте под полотенцем на 1 час. Далее осторожными движениями следует перемешать тесто ложкой от краев к центру посуды. Снова оставляем тесто отдохнуть пока оно не вырастет в объеме в два раза.
  2. Нарежьте балык и сыр на тонкие полоски.
  3. Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия.
  4. Намажьте поверхность стола оливковым маслом и разместите в этом месте тесто. Разделите тесто пополам. Из первой части сформируйте основу для фокаччи, медленно растягивая тесто руками. Углубите поверхность теста пальцами, создавая ямки.
  5. Равномерно распределите балык, сыр и оливки по тесту. Закройте начинку второй частью теста.
  6. Воткните кусочки розмарина вдоль поверхности. Разместите оливки, немножко прижимая, полейте оставшимся оливковым маслом.
  7. Накройте тесто тканью и дайте отдохнуть в течение 30-40 минут.
  8. Выпекайте 20-25 минут до золотистой корочки.

Подавайте фокаччу теплой или комнатной температуры. Она станет отличным дополнением к супам, салатам или в качестве самостоятельной закуски.

Читайте также:

Ароматный пирог с капустой

Шарлотка с яблоками и корицей в духовке

Домашний яблочный пирог с корицей