Можно ли поливать комнатные растения растаявшим снегом: что говорят эксперты

Как и дождевая, талая вода прекрасно подходит для полива комнатных растений. Она содержит оксид азота, оказывающий благотворное действие на цветы.

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Опытные цветоводы часто используют дождевую воду для полива комнатных растений. Те же, кто еще более продвинут в этой теме, зимой заменяют дождевую воду талым снегом. Но полезен ли снег для полива комнатных растений? Дезире Томсон, садовод из Gardening Services London, и Джена Лорейн из лондонской компании Fantastic Services объяснили, в чем польза талого снега.

"Снеговая вода, как и дождевая, отлично подходит для полива и подкормки комнатных растений", — утверждает Лорейн.

В свою очередь Томсон уточняет:

"Снег содержит оксид азота, который является своего рода натуральным удобрением. Он также стимулирует прорастание семян и играет огромную роль в развитии корней. Оксид азота также может повысить устойчивость растения к болезням и помочь ему переносить засуху. Кроме того, это может ускорить процесс цветения".

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Как поливать комнатные растения снегом?

"Одна из лучших особенностей снега — то, что его легче собирать, чем дождевую воду. Просто выйдите на улицу и соберите чистый снег в большие ведра. Затем оставьте ведра в ванной и подождите, пока растает снег. Если вы положите снег прямо на почву своих растений, скорее всего, холод их шокирует. Потрясенное растение может перестать расти или даже погибнуть", – объясняет Лорейн.

Наберите снег в ведра и поставьте его в ванной, чтобы он расстаял Фото: Getty Images

После того как снег растает, убедитесь, что температура воды составляет 21-23 градуса Цельсия. После этого процедите растаявший снег через мелкое сито, если в нем есть мусор. В итоге у вас останется чистая вода, которая идеально подходит для любого типа комнатных растений.

Помимо того факта, что талый снег дает комнатным растениям оксид азота, есть еще одна причина, почему она лучше водопроводной. Последняя не всегда полезна для растений из-за содержащегося в ней хлора и других химикатов. Смягченная вода может быть особенно проблематичной, поскольку она содержит соли, которые накапливаются в почве, что может замедлить рост или в конечном итоге убить растения.

Растаявший снег лишен этих проблем.

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