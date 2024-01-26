Рыбное филе, запеченное под майонезом: не только вкусно, но и красиво

Запеченное рыбное филе — это блюдо украсит ваш стол и порадует всех любителей рыбы. На гарнир можно приготовить картофель или рис.

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Рыбное филе, запеченное под майонезом, – это очень вкусное и изысканное блюдо. Оно идеально подойдет для семейного ужина или торжественного случая. Сочетание нежного рыбного филе с ароматной золотистой корочкой из майонеза придает блюду особенный шарм. Простота приготовления делает его идеальным выбором для любого случая, сообщает Say7.

Ингредиенты:

рыбное филе (любое на ваш выбор, например, треска или судак) — 500 г;

майонез — 150 г;

лимонный сок — 2 ст.л.;

соль и черный перец — по вкусу;

зелень укропа или петрушки — для украшения;

чеснок — 2 зубчика, измельченного.

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Приготовление:

Шаг 1. Рыбное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем. Сбрызните филе лимонным соком, посолите и поперчите. Оставьте мариноваться на 15-20 минут.

Шаг 2. В миске смешайте майонез с измельченным чесноком. Для дополнительного аромата можно добавить немного лимонного сока или тертого сыра.

Шаг 3. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Рыбное филе выложите в форму для запекания. Равномерно нанесите майонезную смесь на филе. Запекайте в духовке 20-25 минут до золотистой корочки.

Шаг 4. Подавайте рыбу горячей, украсив свежей зеленью. Отлично сочетается с легкими гарнирами, такими как отварной рис или овощной салат.

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