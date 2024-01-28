Бабка с рисом, изюмом и творогом: блюдо, придуманное украинскими хозяйками (видео)

Бабка с рисом — это невероятно вкусное, ароматное и сытное блюдо, которое подарит вам настоящее гастрономическое удовольствие.

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Бабка с рисом, изюмом и творогом – это сладкое, пышное и утонченное блюдо, которое напомнит вам о домашнем уюте и детских воспоминаниях. Это отличный выбор для семейного чаепития или праздничного стола. Рецептом поделились на YouTube-канале "Всесвіт рецептів".

Ингредиенты:

рис — 1 стакан;

изюм — 100 г;

творог — 300 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г

ванильный сахар — 1 пакетик;

соль – щепотка;

масло сливочное — 50 г;

сметана — 2 ст.л.;

панировочные сухари для посыпки формы.

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Приготовление:

Шаг 1. Рис отварите до готовности, откиньте на сито и дайте остыть. Изюм замочите в теплой воде на 10 минут, затем обсушите. Творог протрите через сито или взбейте блендером для однородности.

Шаг 2. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте в яичную массу творог, рис, изюм и щепотку соли, тщательно перемешайте. Введите размягченное сливочное масло и сметану, еще раз перемешайте.

Шаг 3. Форму для выпекания смажьте маслом и посыпьте панировочными сухарями.

Выложите в форму тесто и разровняйте поверхность. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке в течение 45-50 минут до золотистого цвета.

Шаг 4. Готовую бабку остудите, аккуратно извлеките из формы и подавайте, нарезав на порционные кусочки. По желанию можно украсить сахарной пудрой или свежими фруктами.

Простота приготовления и изысканный вкус сделают это блюдо желанным гостем на вашем столе.

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