За 15 минут: кукурузная каша на молоке
Всего четыре ингредиента и 15 минут — и вы получите вкусный и полезный завтрак. Молочная кукурузная каша довольно питательная.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом полезной кукурузной каши, которую можно приготовить за 15 минут, использовав самые простые ингредиенты. Кукурузная каша на молоке — это такая себе классика, которая всегда получается вкусной.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 500 мл молока;
- 100 г кукурузной крупы;
- соль и сахар по вкусу;
- 50 г сливочного масла.
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Для начала наливаем в сотейник 500 мл молока и доводим его до кипения. Солим или сахарим по вкусу, всыпав 100 г кукурузной крупы, постоянно помешивая.
Варим кашу 10-15 минут на медленном огне, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Время будет зависеть от помола крупы: чем мельче, тем быстрее она варится. Если каша будет слишком густая, можно добавить еще немного молока.
После этого добавляем в кукурузную кашу 50 г масла, мешаем и подаем в горячем состоянии.
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