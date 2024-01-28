Традиционный рататуй: очень вкусное блюдо французской кухни

Рататуй — это не только вкусно, но и очень полезно. Это блюдо станет украшением вашего стола и прекрасным способом насладиться разнообразием овощей.

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Традиционный рататуй — это ароматное, яркое и питательное блюдо французской кухни. Этот овощной гарнир, сделанный из свежих ингредиентов, представляет собой настоящий калейдоскоп вкусов и цветов. По словам шеф-повара Жоэля Робюшона, секрет хорошего рататуя заключается в том, чтобы готовить овощи отдельно, чтобы каждый из них имел свой неповторимый вкус. Вы можете пропустить этот шаг и обязательно обжарить хотя бы лук и чеснок перед добавлением остальных овощей, сообщает Taste Atlas.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.;

цуккини — 2 шт.;

красный болгарский перец — 2 шт.;

желтый болгарский перец — 2 шт.;

помидоры — 4 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

оливковое масло — 100 мл;

тимьян (свежий или сушеный) — 1 ч.л.;

соль, перец — по вкусу.

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Приготовление:

Шаг 1. Баклажаны и цуккини нарежьте кружочками толщиной около 5 мм. Посолите и оставьте на 15 минут, чтобы избавиться от горечи. Болгарский перец нарежьте кружочками, очистите от семян. Помидоры нарежьте кружочками. Лук и чеснок мелко нарежьте.

Шаг 2. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до прозрачности.

Добавьте чеснок и тушите еще 1-2 минуты. Добавьте помидоры, тимьян, соль и перец. Тушите на медленном огне 10 минут.

Шаг 3. В форму для запекания выложите слоями овощи: начните с баклажан, затем цуккини, перец, поверх помидоры с луком и чесноком. Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты.

Шаг 4. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 40-45 минут.

Шаг 5. Готовый рататуй подавайте горячим как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или рыбе.

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