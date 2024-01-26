Ожоги, отравления и раздражения: какие чистящие вещества нельзя смешивать при уборке дома

Стараясь масимально отчистить загрязненные поверхности, особенно в ванной и кухне, многие часто используют не одно средство. Стоит помнить, что смешивать некоторые чистящие вещества очень опасно для здоровья.

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При уборке дома, особенно кухни и ванной, хозяйки часто используют чистящие средства, которые сами по себе не опасны, но в сочетании могут вызвать нехорошие последствия. Какие именно, специалисты по уборке рассказали для блога эксперта по домоводству Марты Стюарт.

Отбеливатель и уксус

Сами по себе отбеливатель и уксус являются двумя эффективными бытовыми чистящими средствами, но их никогда не следует использовать одновременно.

"Смешение этих двух чистящих средств приводит к образованию газообразного хлора. Газ хлора очень раздражает дыхательные пути и глаза. Он может вызвать серьезные проблемы с дыханием. Когда газообразный хлор вступает в реакцию с водой, он может образовывать кислоту, вызывающую ожоги кожи", – объясняет Мэриэнн Амиршахи, медицинский директор Национального столичного токсикологического центра.

Перекись водорода и уксус

Сочетание перекиси водорода и уксуса может вызвать потенциально опасную химическую реакцию.

"Смесь может выделять надуксусную кислоту — едкое вещество, которое раздражает глаза, кожу и дыхательную систему. Надуксусная кислота также потенциально опасна при проглатывании". Сочетание этих двух чистящих средств также может привести к выделению паров, которые опасно вдыхать", – говорит Алисия Соколовски, президент и со-генеральный директор AspenClean.

Отбеливатель и аммиак

Крайне опасно смешивать отбеливатель и аммиак.

"Объединение этих двух химических веществ приводит к образованию хлорамина, еще одного токсичного газа, который раздражает глаза и дыхательные пути, затрудняя дыхание. В более высоких концентрациях он может вызвать тошноту и рвоту, а также повредить легочную ткань", — рассказывает Амиршахи.

Отбеливатель и медицинский спирт

Сочетание отбеливателя и медицинского спирта опасно как для вашего здоровья, так и для поверхностей, которые вы чистите.

"Из-за кислых свойств при смешивании медицинского спирта и отбеливателя образуется хлороформ, который очень токсичен. Он может вызвать серьезные повреждения органов, а также действовать как разъедающий агент и разрушать поверхности, к которым прикасается", – добавила Кэти Кохун, директор по франчайзингу компании Two Maids.

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Различные очистители канализации

Комбинирование различных средств для очистки канализации может быть опасным, поскольку они не имеют одинакового состава, а это означает, что каждое из них содержит разный химический состав. "Большинство средств для очистки канализации изначально содержат довольно сильные химические вещества, и их смешивание может усугубить ситуацию.

"Некоторые продукты содержат сильные кислоты, а другие — сильные основания. Смешивание кислот и оснований может вызвать химическую реакцию, вызывающую выделение тепла, что может вызвать термические ожоги. В зависимости от используемого продукта может также выделяться токсичный газ", – предупреждает Амиршахи.

Пятновыводитель и отбеливатель от плесени

Большинство средств для удаления пятен плесени содержат аммиак или другие кислоты, которые помогают разрушить плесень и удалить пятна. "Ингредиенты, смешанные с отбеливателем, могут вызвать образование паров газа и потенциально ядовиты", – говорит Кохун. По словам Соколовски, сочетание этих материалов может вызвать расстройство дыхания, раздражение глаз, носа и горла и особенно вредно в закрытых помещениях.

Средство для чистки духовки и отбеливатель

Средства для чистки духовок часто содержат щелочные вещества, и их смешивание с отбеливателем может привести к образованию газообразного хлора. Как и другие комбинации, он может вызвать расстройство дыхания, раздражение глаз, носа и горла, кашель и боль в груди. Как отбеливатель и аммиак, он также может привести к ожогам".

Очиститель и отбеливатель для унитаза

Смешивание очистителя унитаза и отбеливателя — еще одна комбинация, которая может привести к образованию газообразного хлора. Кроме того, смешивание очистителя унитаза с отбеливателем может нейтрализовать активные ингредиенты обоих продуктов, снижая их эффективность.

Очиститель стекол и отбеливатель

Средства для чистки стекол часто содержат аммиак, а это означает, что их смешивание с отбеливателем может привести к выделению газообразного хлорамина, говорит Амиршахи. Этот токсичный газ может раздражать глаза и дыхательные пути, затрудняя дыхание и даже вызывая тошноту и рвоту.

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