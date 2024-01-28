Тушеная капуста, как у бабушки: простой рецепт бюджетного блюда

Тушеная капуста — это невероятно вкусное и полезное блюдо, которое обязательно должно присутствовать в вашем кулинарном арсенале. Простота ингредиентов и легкость приготовления делают его идеальным выбором для любого случая.

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Тушеная капуста — это классическое блюдо, которое идеально подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Это блюдо отличается своей простотой приготовления и невероятным вкусом, пишет РБК-Украина.

Ингредиенты:

белокочанная капуста — 1 кг;

морковь — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст.л.;

растительное масло — 3 ст.л.;

чеснок — 2 зубчика;

яблочный уксус — 1 ст.л.;

сахар — 1 ч.л.;

соль, перец — по вкусу;

вода — 100 мл;

укроп, петрушка — для подачи.

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Приготовление:

Шаг 1. Капусту мелко нашинкуйте. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами. Чеснок мелко нарубите.

Шаг 2. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте растительное масло. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и обжаривайте еще 3-4 минуты. Добавьте капусту, перемешайте и тушите под крышкой на медленном огне 10 минут. Введите томатную пасту, сахар, соль, перец и яблочный уксус. Добавьте немного воды, чтобы капуста не пригорала.

Шаг 3. Тушите под крышкой еще 20-25 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавьте чеснок.

Шаг 4. Подавайте тушеную капусту горячей, посыпав свежими укропом и петрушкой. Отлично сочетается с картофельным пюре или отварным мясом.

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