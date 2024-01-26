Самый большой в мире: лайнер Icon of the Seas завтра отправится в свой первый круиз

Icon of the Seas компании Royal Caribbean, крупнейший в мире круизный лайнер, отправится в свое первое плавание из Майами. На борту огромного лайнера есть трехэтажные таунхаусы и целый парк для прогулок.

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Самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas компании Royal Caribbean, стал сенсацией еще до того, как отправился в пробное плавание. У него 19 палуб, 40 ресторанов и огромный парк с 33 000 растений. А наслаждаться круизом могут 5610 гостей. Об этом пишет Miami Herald.

В свой первый круиз лайнер "Икона морей" отправится уже в ближайшее время из порта Майами. Но журналисты уже побывали на борту грандиозного судна.

Фото: Royal Caribbean Cruises

Особое внимание на борту привлекает гигантская пятипалубная сферическая конструкция, названная "Жемчужиной". Прямо под ней находится величественная лестница, напоминающая итальянский дворец, которая ведет гостей к кафе с одной стороны и к латиноамериканскому ночному клубу с другой.

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"Одна из причин, по которой существует "Жемчужина", — это вид на океан из сердца корабля", — сказал Джей Шнайдер, директор по инновациям продуктов Royal Caribbean.

Огромный лайнер будет базироваться в Майами, сосредоточившись на недельных или более коротких поездках на Карибы. Здесь же находится штаб-квартира Royal Caribbean International.

Самый большой в мире лайнер "Икона морей" Фото: Royal Caribbean Cruises

На борту лайнера более 40 ресторанов и питейных заведений, трехэтажные таунхаусы для больших семей и более 33 000 растений в так называемом Центральном парке, одном из его районов.

В четверг днем ​​около 1000 человек посетили Icon и его 19 палуб. В основном это были представители СМИ и сотрудники Royal Caribbean. Затем вечером сотрудники отправились в двухдневный демонстрационный круиз на Багамы. Royal Caribbean предложит еще несколько коротких поездок для них, их семей, а затем турагентов и VIP-персон. Все это происходит накануне первого публичного круиза, запланированного на 27 января.

Фото: Royal Caribbean Cruises Фото: Royal Caribbean Cruises Фото: Royal Caribbean Cruises Фото: Royal Caribbean Cruises Фото: Royal Caribbean Cruises

Icon of the Seas — первый новый класс кораблей Royal Caribbean за почти десятилетие. На борту 2850 кают, 18 гостевых палуб, 7 бассейнов, а следит за этим всем экипаж в 2350 человек. Эксперты круизной индустрии считают его на данный момент самым большим круизным лайнером в мире.

Одна главная цель "Иконы морей" — предоставить то, что руководитель Royal Caribbean назвал "непревзойденными водными впечатлениями", или максимально окружить пассажиров водой или океаном. Это означает, что бассейны выходят на море (один из них находится на одном краю корабля) и даже кровати, которые можно отрегулировать так, чтобы они были обращены к океану.

Тур по "Иконе морей"

По словам Шнайдера, Royal Caribbean также хотела улучшить свою игру в сфере обслуживания семей, питания и развлечений. На самом верхнем уровне находится клуб Empire Supper Club, который предлагает обед из 8 блюд, включая икру и говядину вагю. Каждое блюдо там сочетается с напитком. Однако большинство закусочных являются повседневными, например семейный итальянский ресторан и кафе Pearl, где готовят свежие сэндвичи, готовые салаты и десерты. Izumu предлагает японскую уличную еду и японское мороженое тайяки, а в Icon есть еще несколько столов Hibachi.

Роскошь Icon имеет свою цену. Недельный круиз по Карибскому морю стоит около 3500 долларов на двоих в средней каюте. Для тех, кто ищет больше роскоши, Ultimate Family Townhouse — трехэтажный люкс со столами с сенсорным экраном и горкой — может стоить до 100 000 долларов за поездку. Royal Loft, предназначенный для состоятельных взрослых, предлагает две спальни, отдельную гидромассажную ванну и просторный балкон по цене от 40 000 долларов.

Icon также выступает за экологическую ответственность. Он работает на сжиженном природном газе, перерабатывает собственные отходы и производит собственную воду.

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