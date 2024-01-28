Печеночный торт с "секретом": простой рецепт всеми любимой закуски (видео)

Печеночный торт с чесночным майонезом удивит вашу семью и гостей необычным сочетанием вкусов. Подавайте его в качестве закуски и наслаждайтесь каждым кусочком.

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Печеночный торт — это оригинальное и изысканное блюдо, идеально подходящее как для торжественного ужина, так и для семейного обеда. Добавление чесночного майонеза придает блюду пикантный и насыщенный вкус. Рецептом поделилась Iryna Savka.

Ингредиенты:

печень любая — 500 г;

лук — 5 шт. (большое количество лука и будет нашим "секретом");

яйца — 3 шт.;

мука — 3 ст.л.;

молоко — 100 мл;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло или кусочек сала — для жарки;

майонез — для смазывания;

чеснок — 2-3 зубчика.

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Приготовление:

Тщательно промойте печень, удалите жилки. В блендере перекрутите печень до состояния пасты. Взбейте яйца с солью и перцем до пышности. Добавьте муку и молоко, тщательно перемешайте до однородности. Соедините яичную смесь с измельченной печенью. На среднем огне разогрейте сковороду, смажьте салом. Выливайте порции теста, формируя тонкие блинчики, и обжаривайте их с обеих сторон. Готовые блинчики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Пропустите через чеснокодавилку зубчики чеснока. Смешайте майонез с чесноком до однородного состояния. На сервировочное блюдо выложите первый печеночный блинчик. Смажьте его чесночным майонезом. Повторяйте процесс, чередуя блинчики и майонез до окончания ингредиентов. Покройте весь торт тонким слоем чесночного майонеза. Для украшения можно использовать свежую зелень или тертый яичный желток. Дайте торту пропитаться в холодильнике несколько часов.

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