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Печеночный торт с "секретом": простой рецепт всеми любимой закуски (видео)
Татьяна Ковальчук
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Печеночный торт с чесночным майонезом удивит вашу семью и гостей необычным сочетанием вкусов. Подавайте его в качестве закуски и наслаждайтесь каждым кусочком.
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Печеночный торт — это оригинальное и изысканное блюдо, идеально подходящее как для торжественного ужина, так и для семейного обеда. Добавление чесночного майонеза придает блюду пикантный и насыщенный вкус. Рецептом поделилась Iryna Savka.
Ингредиенты:
- печень любая — 500 г;
- лук — 5 шт. (большое количество лука и будет нашим "секретом");
- яйца — 3 шт.;
- мука — 3 ст.л.;
- молоко — 100 мл;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло или кусочек сала — для жарки;
- майонез — для смазывания;
- чеснок — 2-3 зубчика.
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Приготовление:
- Тщательно промойте печень, удалите жилки.
- В блендере перекрутите печень до состояния пасты.
- Взбейте яйца с солью и перцем до пышности.
- Добавьте муку и молоко, тщательно перемешайте до однородности.
- Соедините яичную смесь с измельченной печенью.
- На среднем огне разогрейте сковороду, смажьте салом.
- Выливайте порции теста, формируя тонкие блинчики, и обжаривайте их с обеих сторон.
- Готовые блинчики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Пропустите через чеснокодавилку зубчики чеснока.
- Смешайте майонез с чесноком до однородного состояния.
- На сервировочное блюдо выложите первый печеночный блинчик. Смажьте его чесночным майонезом. Повторяйте процесс, чередуя блинчики и майонез до окончания ингредиентов.
- Покройте весь торт тонким слоем чесночного майонеза. Для украшения можно использовать свежую зелень или тертый яичный желток.
- Дайте торту пропитаться в холодильнике несколько часов.
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