Хрустящая пита с начинкой: рецепт аппетитного перекуса (видео)

Хрустящая пита с мясной начинкой – невероятно вкусное и сытное блюдо. Его можно готовить как перекус на работу или в школу.

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Пита – это хрустящая лепешка, которая является одним из главных представителей левантийской кухни. Она разрезается пополам – и получается два карманчика, куда помещается любая начинка. Как ее приготовить в домашних условиях, рассказала кулинарный блогер Светлана Бауэр.

Вкусная и воздушная пита в духовке

Ингредиенты:

теплая вода – 250 мл;

свежие дрожжи – 21 гр (сухие – 7 гр);

сахар – 0,5 ст. л;

мука – 400 гр;

растительное масло – 1 ст. л;

соль – 1 ч. л.

Для начинки:

болгарский перец – 1 шт;

лук – 1 шт;

куриная грудка – 300 гр;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокой миске соединяем теплую воду, дрожжи, сахар и половину муку и оставить все на 15 минут. Затем влить туда же растительное масло, добавить соль и оставшуюся муку, замесить тесто, убрать его теплое место на один час.

Тесто разделить на шесть частей, сформировать лепешки и дать им постоять 20 минут. Духовку разогреть до 250 градусов, противень тоже нагреть. Выложить на него лепешки и выпекать 8-10 минут.

Для начинки обжарить лук, перец, куриную грудку, добавить сметану и тушить до готовности.

Горячие лепешки убрать в пакет, дать им полежать 15 минут и начинить по вкусу.

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