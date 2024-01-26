Хрустящая пита с начинкой: рецепт аппетитного перекуса (видео)
Хрустящая пита с мясной начинкой – невероятно вкусное и сытное блюдо. Его можно готовить как перекус на работу или в школу.
Пита – это хрустящая лепешка, которая является одним из главных представителей левантийской кухни. Она разрезается пополам – и получается два карманчика, куда помещается любая начинка. Как ее приготовить в домашних условиях, рассказала кулинарный блогер Светлана Бауэр.
Вкусная и воздушная пита в духовке
Ингредиенты:
- теплая вода – 250 мл;
- свежие дрожжи – 21 гр (сухие – 7 гр);
- сахар – 0,5 ст. л;
- мука – 400 гр;
- растительное масло – 1 ст. л;
- соль – 1 ч. л.
Для начинки:
- болгарский перец – 1 шт;
- лук – 1 шт;
- куриная грудка – 300 гр;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
В глубокой миске соединяем теплую воду, дрожжи, сахар и половину муку и оставить все на 15 минут. Затем влить туда же растительное масло, добавить соль и оставшуюся муку, замесить тесто, убрать его теплое место на один час.
Тесто разделить на шесть частей, сформировать лепешки и дать им постоять 20 минут. Духовку разогреть до 250 градусов, противень тоже нагреть. Выложить на него лепешки и выпекать 8-10 минут.
Для начинки обжарить лук, перец, куриную грудку, добавить сметану и тушить до готовности.
Горячие лепешки убрать в пакет, дать им полежать 15 минут и начинить по вкусу.
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