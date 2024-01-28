Что нельзя протирать уксусом: от одежды до мебели

Хотя уксус является эффективным и экологически безопасным средством для уборки, его использование требует осторожности.

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Уксус — популярное средство для чистки и дезинфекции в быту. Однако существует ряд предметов и поверхностей, которые категорически нельзя протирать уксусом. Неправильное использование этого кислотного продукта может привести к повреждению материалов и ухудшению их внешнего вида, сообщает УНИАН.

Что нельзя протирать уксусом

1. Натуральный камень.

Мрамор, гранит и другие натуральные камни: Уксус может разъедать их поверхность, оставляя пятна и царапины. Это особенно актуально для кухонных столешниц, полов и подоконников из этих материалов.

2. Паркет и деревянные полы.

Кислота в уксусе может разрушить защитное лаковое покрытие, делая дерево уязвимым для воды и других повреждений.

3. Электроника.

Экраны телевизоров, компьютеров и смартфонов: Жидкокристаллические экраны покрыты специальным составом, который может быть поврежден кислотой. Лучше использовать специальные средства для чистки электроники.

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4. Железо и чугун.

Чугунные сковороды и железные поверхности: Уксус способен вызвать коррозию и ржавчину на этих материалах, особенно если они не имеют защитного покрытия.

5. Чувствительные ткани.

Шерсть, шелк, и другие натуральные волокна — уксус может повредить эти деликатные материалы, вызывая их усадку или изменение цвета.

6. Пластмассы и резина.

Некоторые виды пластиков и резиновых материалов тоже нельзя протирать уксусом. Кислота может вызвать деформацию, изменение цвета или даже разложение этих материалов.

Важно знать ограничения и избегать использования уксуса на чувствительных поверхностях и материалах, чтобы сохранить их в первозданном виде и предотвратить повреждения. Всегда лучше проверять рекомендации производителя и при необходимости использовать специализированные средства для ухода за конкретными материалами.

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