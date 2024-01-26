Torta Caprese: как приготовить изумительный итальянский десерт

Этот итальянский десерт можно без особых трудностей приготовить дома. Главное – четко придерживаться рецепта.

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Торт "Капрезе" (Torta Caprese) – популярный итальянский десерт. Это шоколадно-ореховый торт, который особенно любят в Неаполе. Он назван в честь острова Капри, откуда берет свое начало. Как его приготовить в домашних условиях, рассказали в кулинарном блоге "Торты. Капкейки. Рецепты".

Торт "Капрезе"

Ингредиенты:

миндаль – 150 гр;

шоколад темный – 140 гр;

масло сливочное 82% – 140 гр;

тростниковый сахар – 85 гр;

яйца – 3 шт;

ликер "Амаретто" – 5 гр;

соль – щепотка;

какао для обсыпки.

Способ приготовления:

Миндаль перебить блендером до очень мелкой крошки, шоколад растопить, яйца разделить на белки и желтки. Сливочное масло комнатной температуры взбить с половиной сахара, ввести желтки по одному, хорошо взбивая каждый раз.

Вылить ликер и остывший шоколад, все хорошо перемешать, добавить миндальную крошку и еще раз перемешать.

Белки взбить с солью и, постепенно добавляя сахар, взбить меренгу. Меренгу по частям добавить к тесту и хорошо объединить.

Форму обернуть фольгой (если она без дна) и поставить на противень, тесто переложить в форму и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут.

Готовый десерт остудить, посыпать какао.

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