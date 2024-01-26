Рецепт приготовления французского омлета — готовится на масле с добавлением крем-сыра

Омлет — это довольно популярная версия вкусного и сытного завтрака. Каждая хозяйка имеет свою рецептуру его приготовления, однако конечно есть базовые понятия, как приготовить омлет. Если вы из тех людей у которых всегда возникают проблемы с приготовлением этого блюда, тогда попробуйте приготовить французский омлет. Французский омлет — это классическое французское блюдо, состоящее из разбитых яиц, которые затем жарятся на сковородке. Омлет может быть приготовлен с различными начинками, такими как сыр, шпинат, грибы или ветчина. Основная идея заключается в том, чтобы яйца перемешать вместе с начинкой и жарить на сковородке до готовности.

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Французский омлет обычно подается со свежими травами или салатом, и дополняется хлебом или багетом. Это популярное блюдо как для завтрака, так и для обеда, и оно известно своей нежной текстурой и вкусным вкусом.

Конечно ничего сложного в его приготовлении нет и по рецептуре приготовления он очень похож на классическую версию, однако в результате он все же получается более сочным и нежным. Как приготовить это блюдо правильно рассказал участник 12 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Илья Харламов.

Ингредиенты

3 яйца;

1/2 столовая ложка крем-сыра;

соль, перец — по вкусу;

5 граммов сливочного масла (для обжарки);

10 граммов твердого сыра;

зеленый лук.

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Способ приготовления

Шаг 1

Разбейте яйца в миске и добавьте крем-сыр. Затем взбейте яйца с творогом. Долго взбивать смесь не нужно, комочки из творога исчезнут во время приготовления.

Шаг 2

Добавьте к смеси соль и перец по вкусу и снова перемешайте.

Шаг 3

Разогрейте сковородку на среднем огне и добавьте масло, если не любите сливочный вкус замените на масло.

Шаг 4

После растапливания масла или растительного масла, влейте смесь яиц в сковородку. Сразу начинайте размешивать для того, чтобы омлет прихватился. Сильно его не выжаривайте, он должен быть полуготовым.

Шаг 5

Распределите смесь яиц равномерно по сковородке и оставьте на среднем огне в течение 2 минут или до того, как края омлета станут золотистыми.

Шаг 6

Затем натрите твердый сыр и одной половиной накройте омлет и оставьте на огне еще 1-2 минуты.

Шаг 7

После готовности переместите омлет на тарелку, посыпьте зеленью и подавайте к столу.

Вы можете украсить омлет свежими травами и подавать с бутербродами, салатом или другими дополнениями по вашему вкусу.

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