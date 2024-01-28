Как отличить натуральный сыр от подделки: дело не только в цене

Выбирая сыр важно внимательно изучать его состав, упаковку и внешний вид. Умение отличать настоящий продукт от подделки поможет вам наслаждаться истинным вкусом и избежать ненужных добавок.

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Выбор сыра на полках магазинов огромен, но не весь сыр, который предлагается, является натуральным. Знание того, как отличить настоящий сыр от подделки, поможет вам сделать лучший выбор для вашего здоровья и удовольствия от вкуса, сообщает Nssz.

Основные признаки натурального сыра:

1. Ингредиенты.

Натуральный сыр обычно состоит из молока, сычужного фермента, соли и, иногда, натуральных красителей. Избегайте сыров с большим количеством добавок, таких как растительные масла, консерванты или искусственные ароматизаторы.

2. Текстура и внешний вид.

Натуральный сыр имеет более сложную и неравномерную текстуру, в отличие от однородных подделок. На срезе настоящего сыра часто видны маленькие отверстия или трещинки.

3. Упаковка.

Натуральные сыры часто упакованы в бумагу или имеют метки об ограниченной серии производства. Подозрительным является сыр, упакованный в яркую пластиковую упаковку с громкими заявлениями о своей натуральности.

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4. Цвет.

Натуральный сыр обычно имеет более приглушенный, натуральный цвет. Ярко-оранжевый или неестественно однородный цвет может указывать на использование искусственных красителей.

5. Вкус и аромат.

Натуральный сыр имеет более богатый и сложный вкус. Подделки часто имеют однообразный вкус и отсутствие послевкусия.

6. Цена.

Натуральный сыр обычно стоит дороже из-за более высоких затрат на производство и качественные ингредиенты. Для производства 1 кг качественного сыра необходимо 11 литров молока. Поэтому его стоимость не может быть ниже 100 грн. за кг.

Как проверить сыр в домашних условиях:

Натуральный сыр должен равномерно таять и становиться эластичным. Подделки могут таять неравномерно, образуя комки или вовсе не таять. Положите кусочек сыра в воду. Натуральный сыр, как правило, тонет. Поддельный сыр из-за наличия растительных масел может всплывать.

Настоящий сыр — это не только вкусное, но и полезное дополнение к вашему рациону.

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