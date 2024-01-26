Как удалить воск с ковра: надежные лайфхаки

Капли или разливы воска с ковра можно убрать с помощью обычных, хотя и неожиданных, предметов домашнего обихода. Ведь если этого не сделать, они испортят ковер.

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Свечи добавляют уюта в дом, украшают обеденный стол и необходимы в чрезвычайных ситуациях, когда отключается электричество. Однако, когда свеча капает или опрокидывается, проливая горячий воск на ковер, может возникнуть проблема. Ведь убрать воск с ворса нелегко. Но, на самом деле, удаление горячего, расплавленного воска или стеарина, который остыл и затвердел на ворсе вашего ковра — это просто, если знать, какие средства использовать, пишет BHG.

Прежде чем начать, нужно запомнить, что есть два способа решить проблему — с помощью тепла или холода.

Использование тепла, например, утюга или фена, расплавляет воск, позволяя его вытирать или впитывать бумагой, а холод заставляет воск сжиматься, что позволяет легко выдавить или соскрести его с волокон ковра.

При удалении воска с ковра лучше всего использовать тепло. В инструкциях по удалению воска с ковра теплом используются бумажные полотенца, хотя их можно заменить хлопчатобумажными тряпками. Тряпки, впитывающие воск, следует стирать отдельно в горячей воде, чтобы удалить восковые отложения.

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Как удалить воск с ковра с помощью утюга

Включите утюг на минимальный режим и подождите, пока он нагреется. Возможно, вам придется увеличивать температуру во время работы, но начните с самой низкой температуры, чтобы не повредить волокна ковра. Положите на воск кусок упаковочной коричневой бумаги, аккуратно прижмите утюг к бумаге и продолжайте гладить, тепло утюга расплавляет воск, который впитывается бумагой.

Когда воск впитается, вытрите остатки бумажными полотенцами. Точечно обработайте оставшиеся пятна.

Как удалить воск с ковра с помощью фена

Включите фен на минимальную скорость и режим нагрева и направьте струю теплого воздуха на пятно воска.

Когда воск размягчится, используйте бумажные полотенца, чтобы впитать расплавленный воск. Берите расплавленный воск осторожно, чтобы не вдавить его в ковер. Продолжайте нагревать и впитывать воск, пока он не исчезнет. Протрите остатки бумажным полотенцем.

Как удалить воск с ковра с помощью пакета со льдом

Поместите пакет со льдом на пролитый воск и оставьте его в покое на 10 минут или пока воск не замерзнет. Неострым ножом, или скребком уберите застывший воск с ковра. После того как замороженный воск будет удален с ковра, используйте пылесос со шлангом или насадкой, чтобы собрать кусочки воска. Не используйте насадку-щетку, так как кусочки воска могут застрять в щетине.

Обработка пятен

Если воск оставил пятно, обработайте его, следуя следующей инструкции. Если после удаления воска с ковра осталось пятно либо от красителя, уберите его с помощью пятновыводителя для ковров. Затем промокните холодной водой, чтобы удалить остатки средства для обработки пятен. Промокните участок сухой тканью и дайте ему высохнуть на воздухе, прежде чем ходить по ковру или ставить мебель на место. При необходимости пройдитесь по участку пылесосом.

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