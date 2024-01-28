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Ватрушки с картошкой: рецепт домашней выпечки из бюджетных продуктов
Татьяна Ковальчук
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Ватрушки с картофельной начинкой — это простое, но очень вкусное и сытное блюдо, которое обязательно понравится всей семье.
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Ватрушки с картошкой — идеальный вариант для сытного завтрака или ужина. Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и невероятный вкус. Подавайте эти булочки сами по себе или как дополнение к другим блюдам, пишет 1000.menu.
Ингредиенты
Тесто:
- мука — 500 г;
- теплое молоко — 250 мл;
- сухие дрожжи — 7 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.
Начинка:
- картофель — 500 г;
- лук — 1 шт;
- сливочное масло — 50 г;
- соль, перец — по вкусу.
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Приготовление
Приготовление теста.
- В теплом молоке растворите дрожжи и сахар, оставьте на 15 минут.
- В большую миску просейте муку, добавьте соль, затем молочно-дрожжевую смесь и растительное масло.
- Замесите тесто до эластичности и оставьте в теплом месте на 1 час.
Приготовление начинки.
- Картофель отварите до готовности, сделайте пюре.
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистости.
- Соедините картофельное пюре с жареным луком, приправьте солью и перцем.
Формирование ватрушек.
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Разделите тесто на равные части, сформируйте круглые лепешки.
- По центру каждой лепешки сделайте углубление и выложите начинку.
Выпекание.
- Выложите ватрушки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте в духовке около 25–30 минут до золотистого цвета.
Подача.
- Готовые ватрушки подавайте теплыми. Они прекрасно сочетаются с чашкой чая или кофе.
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