Ватрушки с картошкой: рецепт домашней выпечки из бюджетных продуктов

Ватрушки с картофельной начинкой — это простое, но очень вкусное и сытное блюдо, которое обязательно понравится всей семье.

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Ватрушки с картошкой — идеальный вариант для сытного завтрака или ужина. Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и невероятный вкус. Подавайте эти булочки сами по себе или как дополнение к другим блюдам, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Тесто:

мука — 500 г;

теплое молоко — 250 мл;

сухие дрожжи — 7 г;

сахар — 2 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.

Начинка:

картофель — 500 г;

лук — 1 шт;

сливочное масло — 50 г;

соль, перец — по вкусу.

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Приготовление

Приготовление теста.

В теплом молоке растворите дрожжи и сахар, оставьте на 15 минут. В большую миску просейте муку, добавьте соль, затем молочно-дрожжевую смесь и растительное масло. Замесите тесто до эластичности и оставьте в теплом месте на 1 час.

Приготовление начинки.

Картофель отварите до готовности, сделайте пюре. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистости. Соедините картофельное пюре с жареным луком, приправьте солью и перцем.

Формирование ватрушек.

Разогрейте духовку до 180°C. Разделите тесто на равные части, сформируйте круглые лепешки. По центру каждой лепешки сделайте углубление и выложите начинку.

Выпекание.

Выложите ватрушки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в духовке около 25–30 минут до золотистого цвета.

Подача.

Готовые ватрушки подавайте теплыми. Они прекрасно сочетаются с чашкой чая или кофе.

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