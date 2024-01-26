Легкий и быстрый рецепт приготовления домашнего хлеба — вкуснее чем в магазине
Домашний хлеб — это вкусная выпечка, которая никогда не сравнится с магазинной версией. Многие люди мечтают готовить домашний хлеб, поскольку он точно будет иметь натуральные составляющие, насыщенный вкус и приятную текстуру. Выпечка домашнего хлеба является не только вкусной, но и интересным занятием, которое помогает отвлечь внимание.
Конечно, не каждый хочет долго возиться с тестом да и не всегда рецепт получается удачным. Поэтому кулинарный блогер Юлия Сенич поделилась своей версией приготовления домашнего хлеба в рукаве для запекания.
Ингредиенты
- 650 граммов муки;
- 11 граммов дрожжей;
- 1,5 чайной ложки соли; 1,5 чайной ложки соли;
- 1 чайная ложка сахара;
- 400 миллилитров теплой воды;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- рукав для запекания.
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Способ приготовления
Шаг 1
В большой миске смешиваем дрожжи, сахар и соль. Также добавляем воду, масло и всыпаем предварительно просеянную муку. Замешивайтедо получения однородного теста. Если тесто слишком сухое, добавьте немного больше воды, если слишком липкое, добавьте еще муки.
Шаг 2
Накройте миску с тестом чистой кухонной салфеткой или пищевой пленкой и оставьте его на 1-2 часа, чтобы тесто поднялось.
Шаг 3
После достаньте увеличившееся в объеме тесто и еще раз немного выключите его руками. Переместите снова в миску, накройте и снова оставляем в теплом месте еще на 30-40 минут.
Шаг 4
Перед выпеканием духовку необходимо разогреть до 180 градусов.
Шаг 5
Присыпьте стол мукой и вымесите тесто. Руками сформируйте желаемую форму хлеба, это может быть условный прямоугольник закрученный в рулет.
Шаг 6
На тесте делаем надрезы и перекладываем его в рукав для запекания.
Шаг 7
Завязываем пакет и оставляем еще на 15 минут подойти.
Шаг 8
Отправляем в предварительно разогретую духовку на 50-60 минут.
Шаг 9
После выпекания выньте хлеб из духовки и дайте ему несколько минут остыть перед тем, как нарезать и подать.
Хлеб получается мягким внутри и хрустящим снаружи.
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