Легкий и быстрый рецепт приготовления домашнего хлеба — вкуснее чем в магазине

Домашний хлеб — это вкусная выпечка, которая никогда не сравнится с магазинной версией. Многие люди мечтают готовить домашний хлеб, поскольку он точно будет иметь натуральные составляющие, насыщенный вкус и приятную текстуру. Выпечка домашнего хлеба является не только вкусной, но и интересным занятием, которое помогает отвлечь внимание.

Related video

Конечно, не каждый хочет долго возиться с тестом да и не всегда рецепт получается удачным. Поэтому кулинарный блогер Юлия Сенич поделилась своей версией приготовления домашнего хлеба в рукаве для запекания.

Ингредиенты

650 граммов муки;

11 граммов дрожжей;

1,5 чайной ложки соли; 1,5 чайной ложки соли;

1 чайная ложка сахара;

400 миллилитров теплой воды;

3 столовые ложки растительного масла;

рукав для запекания.

Читайте также:

Шоколадный торт с хурмой и ореховым кремом: рецепт удивительного десерта

Картофельный суп: рецепт сытного зимнего блюда: рецепт сытного зимнего блюда

Классическая панна-котта: как приготовить нежный итальянский десерт

Способ приготовления

Шаг 1

В большой миске смешиваем дрожжи, сахар и соль. Также добавляем воду, масло и всыпаем предварительно просеянную муку. Замешивайтедо получения однородного теста. Если тесто слишком сухое, добавьте немного больше воды, если слишком липкое, добавьте еще муки.

Шаг 2

Накройте миску с тестом чистой кухонной салфеткой или пищевой пленкой и оставьте его на 1-2 часа, чтобы тесто поднялось.

Шаг 3

После достаньте увеличившееся в объеме тесто и еще раз немного выключите его руками. Переместите снова в миску, накройте и снова оставляем в теплом месте еще на 30-40 минут.

Шаг 4

Перед выпеканием духовку необходимо разогреть до 180 градусов.

Шаг 5

Присыпьте стол мукой и вымесите тесто. Руками сформируйте желаемую форму хлеба, это может быть условный прямоугольник закрученный в рулет.

Шаг 6

На тесте делаем надрезы и перекладываем его в рукав для запекания.

Шаг 7

Завязываем пакет и оставляем еще на 15 минут подойти.

Шаг 8

Отправляем в предварительно разогретую духовку на 50-60 минут.

Шаг 9

После выпекания выньте хлеб из духовки и дайте ему несколько минут остыть перед тем, как нарезать и подать.

Хлеб получается мягким внутри и хрустящим снаружи.

Читайте также:

Райский торт: простой рецепт вкусной выпечки: простой рецепт вкусной выпечки

Апельсиновый кекс: рецепт ароматной и вкусной зимней выпечки: рецепт ароматной и вкусной зимней выпечки

Вкусные и нежные пончики: рецепт десерта для любителей сладкого