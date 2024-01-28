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Блинчики, фаршированные ветчиной и сыром: просто, быстро и очень вкусно

блинчики, помидоры, закуска, еда, столовые приборы
Фото: Say7 | Фаршированные блинчики

Блинчики с начинкой — это отличный выбор для тех, кто ценит простоту приготовления и изысканный вкус.

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Блинчики с ветчиной и сыром — это идеальный вариант для быстрого и вкусного перекуса. Они также прекрасно подойдут как для семейного завтрака, так и для встречи неожиданных гостей, сообщает "Вкусно сайт".

Ингредиенты

Для блинчиков:

  • мука — 200 г;
  • молоко — 400 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — ¼ ч.л.;
  • сахар — 1 ст.л.;
  • растительное масло — 2 ст.л.

Для начинки:

  • ветчина — 200 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • зелень по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

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Приготовление

Приготовление блинов:

  1. В глубокой миске соедините муку, соль и сахар.
  2. Добавьте яйца и немного молока, хорошо перемешайте до однородности.
  3. Постепенно вливайте оставшееся молоко, размешивая, чтобы не было комочков.
  4. Добавьте растительное масло и дайте тесту настояться 15-20 минут.
  5. Разогрейте сковороду и легко смажьте маслом.
  6. Выпекайте тонкие блинчики с обеих сторон до золотистого цвета.

Приготовление начинки:

  1. Ветчину нарежьте тонкими полосками или кубиками.
  2. Сыр натрите на крупной терке.
  3. Зелень мелко порубите.

Фарширование блинчиков:

  1. На каждый блинчик выложите ветчину, затем сыр и зелень.
  2. Сверните блинчики конвертом или рулетом.

Запекание и подача:

  1. Выложите фаршированные блинчики на смазанный маслом противень, сверху смажьте их маслом и присыпьте оставшимися ветчиной и тертым сыром.
  2. Запекайте в духовке при 180°C в течение 10-15 минут, пока сыр не расплавится.
  3. Готовые блинчики подавайте горячими, украшенные зеленью.

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