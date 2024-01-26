Топ-5 домашних растений, которые можно вырастить в кашпо

Посадив эти растения в подвесные горшки, вы украсите свой дом. А также наилучшим образом используете вертикальные пространства вашего дома.

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Если вы любите домашние растения, то наверняка захотите разместить несколько горшков не только на полках и подоконниках, но и подвесить их к потолку, украсив углы, стены и местечки у окна. Какие растения лучше всего для этого подойдут, пишет BHG.

Но в кашпо можно посадить и растения без длинных ветвей. Например, орхидеи тоже отлично будут чувствовать себя в кашпо, особенно если их часто опрыскивать. Ведь в дикой природе они растут на деревьях.

Английский плющ

Английский плющ (Hedera helix), также известный как обыкновенный плющ, выращивается из-за его пышной блестящей листвы как в помещении, так и в саду.

Английский плющ

Это одно из лучших комнатных растений для слабого освещения, но при ярком освещении оно будет расти более пышным.

Очиток Моргана

Очиток Моргана, также известный под названием Ослиный хвост (Sedum morganianum) является одним из самых уникальных суккулентов, выращиваемых в помещении.

Очиток Моргана

Это неприхотливое и засухоустойчивое комнатное растение часто выращивают в настольных горшках, но оно идеально подходит для кашпо, ведь его длинные стебли с небольшими пухлыми листочками тогда могут вырасти очень длинными.

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Паучье растение

Паучье растение, или хлорофитум (Chlorophytum comosum ) славится своей неприхотливостью и стойкостью.

Паучье растение

Его изящно изогнутые, узкие листья можно увидеть в офисах, школьных классах и буквально везде. Это популярное комнатное висячее растение добавляет ощущение пышных джунглей в ярко освещенную комнату благодаря своей фонтанообразной листве и свисающим стеблям молодых растений, которые оно выпускает из своего центра.

Потос

Потос, или Сциндапсус (Epipremnum aureum), как и хлорофитум, славится своей неприхотливостью и очень популярен среди начинающих ботаников.

Потос

Его легко вырастить даже их черенка, а его длинные висячие стебли идеально подходят для кашпо. Если хотите разнообразия, можете выбрать сорта с пестрой или золотистой листвой.

Девичий папоротник

Адиантию еще называют девичьим папоротником из-за их нежной, кружевной листвы и изящного внешнего вида.

Девичий папоротник

Изогнутые стебли с перистой листвой делают папоротник адиантии потрясающим висячим растением. Однако в некоторых помещениях для этого папоротника может быть слишком сухо, поэтому будьте особенно внимательны к поливу. Поддерживайте уровень влажности с помощью увлажнителя или ежедневного опрыскивания листьев. И не забывайте обрезать посохшие веточки.

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