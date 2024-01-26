Как удалить воск из подсвечников-стаканчиков и для чего их можно использовать повторно

Часто свечи продаются в декоративных стаканчиках. Они прекрасно смотрятся в интерьере, но остатки воска из них трудно удалить.

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Если вы быстро сожжете свои любимые ароматические свечи, выбрасывать стеклянные банки, или стаканчики, в которых часто продаются подобные свечи, кажется расточительством. К счастью, существует множество вариантов переработки баночек для свечей. Но сначала вам нужно удалить воск из контейнера. Как это сделать, пишет BHG.

Вы поймете, что пришло время попрощаться со свечой, когда на дне банки останется меньше сантиметра воска. Зажигание свечи после этой точки может повредить контейнер или даже поверхность, на которой она стоит. Удалив остатки воска, отполируйте контейнер с помощью наших советов по чистке, прежде чем повторно использовать его в доме.

Как удалить свечной воск с помощью горячей воды

Этот метод лучше всего работает со свечами с широким горлышком. Поместите отработанную свечу на защитную поверхность, например кухонное полотенце или прихватку.

Вскипятите достаточно воды, чтобы наполнить банку со свечой, затем вылейте ее в емкость, оставив сверху немного свободного места. Вода расплавит свечной воск, и он всплывет на поверхность контейнера.

Дайте полностью остыть, прежде чем удалять воск. Выбросьте его или сохраните для будущих проектов.

Еще один способ удалить остатки воска из банки со свечой — погрузить банку в теплую воду. Установите сливную пробку и наполните раковину теплой водой. Снимите крышку, если она есть, и оставьте открытую банку со свечой в раковине на 30 минут. Вода высвободит воск на дне контейнера, и его будет легко вытащить. Имейте в виду, что этот метод, скорее всего, приведет к удалению этикетки с банки.

Как очистить банку от воска в морозильной камере

Еще один надежный метод удаления воска со свечи — замораживание, при котором воск сжимается. Для начала поместите банку с отработанной свечой в морозильную камеру на ночь. Утром достаньте емкость из морозилки и переверните ее вверх дном — комок воска должен выскочить наружу. Если этого не происходит, надавите ложкой или ножом для масла на один угол воска, чтобы поднять и удалить его.

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Как очистить банку от свечи в духовке

Этот метод позволяет при необходимости удалить воск сразу с нескольких свечей. Начните с разогрева духовки до 100 градусов.

Застелите противень алюминиевой фольгой и поместите на нее свечи вверх дном.

Поместите противень в нагретую духовку. Внимательно следите за свечами; Примерно через 15 минут воск должен скапливаться на фольге. На этом этапе достаньте противень из духовки, поставьте его на жаропрочную поверхность и достаньте банки с помощью прихватки.

Дайте каждой банке со свечой остыть, прежде чем мыть ее теплой водой с мылом. Как только остатки воска высохнут на противне, вы можете удалить их с алюминиевой фольги, чтобы использовать в будущем, или выбросить вместе с алюминиевой фольгой.

Примечание редактора: этот метод работает только для стеклянных баночек для свечей без украшения. Если на вашей банке есть какие-либо украшения, такие как блестки, пайетки или наклейки, которые вы не можете удалить, попробуйте другой вариант очистки.

Как удалить воск с помощью фена

Фен часто используются для удаления свечного воска с ковра. Их также можно использовать для размягчения воска в отработанной свече и его удаления. Начните с того, что возьмите свечу прихваткой. Включите теплый фен и нагрейте им воск свечи с боков и снизу. Как только воск станет мягким на ощупь, поднимите или соскоблите его из контейнера ножом для масла.

После удаления воска из баночек для свечей вам, возможно, придется очистить остатки воска или сажу, оставшиеся на стекле. Для этого очистите контейнер теплой водой, мылом и губкой, а затем вытрите насухо кухонным или бумажным полотенцем. Для удаления стойких отложений используйте средство для удаления клея. Щетка для бутылок также может пригодиться, если горлышко свечи слишком узкое для вашей руки.

Как повторно использовать остатки воска и контейнеры от свечей

Вы можете сделать совершенно новую свечу, просто используя очищенные банки и остатки воска. Смешайте кусочки воска (желательно со схожим запахом и цветом) в посуде, пригодной для использования в микроволновой печи, и нагревайте с шагом в одну минуту, пока воск не расплавится. Поместите свежий фитиль в банку, или банки, и налейте в банку расплавленный воск, держась за кончик фитиля. Дайте остыть до комнатной температуры, прежде чем поместить новую свечу в холодильник на 10 минут.

Кроме того, вы можете повторно использовать банки для свечей в качестве места для хранения канцелярских принадлежностей, аксессуаров для рукоделия или банных принадлежностей, таких как ватные палочки или резинки для волос. Используйте большие стеклянные банки для свечей в качестве цветочных горшков или ваз для цветов.

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