Пьемонтские яйца: как приготовить простой и сытный завтрак

Пьемонтские яйца — это сытное и питательное второе блюдо, которое придумали в Северной Италии. Но вы можете приготовить его и на своей кухне.

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Пьемонтские яйца, или яйца по-пьемонтски изначально готовили крестьяне в Северной Италии. Такая яичница идеально подходят для подачи вместе с ломтиками поджаренного хлеба, или в сочетании с любимым гарниром на любой семейный завтрак.

Сделать их дома очень просто. Вам понадобятся формочки для порционной подачи и хорошо разогретая духовка. Как приготовить это блюдо, пишет Cookist.

Вместо зеленого перца вы также можете использовать желтый или красный или, в зависимости от сезона года, выбрать другие овощи по своему вкусу, например, баклажаны, тыкву, или спаржевую фасоль. Для более легкого результата можно заменить бекон с полосками хрустящей сырой ветчины, а если вы любите острое, вы можете добавить щепотку измельченного сушеного перца чили.

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В нашей версии, чтобы конечный результат получился очень кремовым, мы запекали яйца в течение нескольких минут, но те, кто предпочитает более твердый желток, могут просто продлить приготовление на несколько минут.

Пьемонтские яйца

Ингредиенты:

8 яиц;

томатное пюре — 600 г;

бекон, нарезанный кубиками — 80 г;

оливковое масло — 3 ст. л.;

1 сладкий зеленый перец;

белый лук, перец, соль, свежий тимьян, кусочки поджаренного хлеба.

Вымойте перец и обсушите его чистым хлопчатобумажным полотенцем. Выложите перец на противень, застеленный бумагой для выпечки и запекайте в духовке при температуре 200°C около 40 минут.

После приготовления достаньте перец из духовки, удалите кожицу и семена. Нарежьте кубиками.

На сковороде с антипригарным покрытием обжарьте нарезанный лук на оливковом масле, затем добавьте нарезанный кубиками бекон и готовьте около 5 минут или пока он не станет золотистым и хрустящим.

На этом этапе вливаем томатное пюре. Также добавляем нарезанный кубиками перец и готовим около 10 минут, часто помешивая. Когда закончите, приправьте солью и перцем и снимите с огня.

Тщательно смажьте маслом четыре отдельных формочки, подходящих для приготовления в духовке. Распределяем по ним получившийся соус. И разбейте сверху по два яйца, стараясь не повредить желток. Приправьте солью и перцем и готовьте в разогретой до 180°C духовке несколько минут или пока яичный белок не станет белым, а желток не покроется блестящей блестящей пленкой.

По истечении времени подайте пьемонтские яйца на стол, украсив веточкой тимьяна, вместе с ароматными кусочками поджаренного домашнего хлеба.

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