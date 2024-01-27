Без муки, сахара и выпечки: быстрый рецепт вкусного шоколадного десерта с финиками

Несмотря на простоту приготовления, десерт получается с очень интересным насыщенным вкусов. Кроме того, готовится он без сахара, что порадует тех, кто следит за своей фигурой.

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Очень вкусный шоколадный десерт можно приготовить всего за 15 минут и духовка вам для этого не понадобится. Десерт готовится просто, а вкус вас точно порадует своей насыщенностью. Это прекрасное сочетание шоколада, фиников и орехов с едва уловимой ноткой хорошего коньяка. Рецептом десерта поделился сайт "ЯБ Поїла".

Ингредиенты

Основные:

финики – 400 г;

орехи грецкие – 200 г;

какао-порошок – 2 ст. л.;

коньяк – 2 ч. л.

Для глазури:

какао-порошок – 3 ст. л.;

масло сливочное – 40 г;

мед – 2 ст. л.

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Приготовление

Шаг 1

Финики без косточек залейте кипятком на 15 минут, чтобы они размягчились.

Шаг 2

В чашу блендера выложите финики, грецкие орехи и какао. Влейте коньяк или воду, если вы не употребляете алкоголь.

Шаг 3

Дно и борта стеклянной или керамической формы смажьте растительным маслом и выложите в нее получившуюся смесь. Разровняйте поверхность лопаткой и слегка утрамбуйте.

Шаг 4

В отдельную миску просейте какао. Растопите сливочное масло, залейте им какао и быстро перемешайте до однородности.

Шаг 5

Добавьте мед, тщательно размешайте и вылейте в форму. Разровняйте глазурь лопаткой.

Шаг 6

Уберите готовый десерт в холодильник на 2 часа, чтобы он застыл.

Шаг 7

Достаньте десерт из холодильника, нарежьте на порционные куски. Украсьте по желанию целыми финиками или половинками грецких орехов и подавайте к чаю или кофе.

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