Богатая история салата, который любят не все иностранцы (фото)

А вы знали, что винегрет — француз по происхождению? Его открыли французы, которые отварили овощи, мелко их нарезали, смешали, добавили к ним соленья и назвали винегретом, что в переводе означает соус из уксуса и масла.

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Если вы решили удивить любимым с детства салатом украинскую семью, то только тем, что добавите в него какую-то "изюминку". Если же у вас получилось очаровать винегретом мужа-иностранца, то он действительно получается у вас на "ура". Почему не у всех иностранцев не складываются отношения с нашим любимым винегретом. Найти ответ нам помогли эксперты сайта "ТакProsto!".

Европеец по происхождению

Оказывается этот салат — совсем и не местное блюдо, ведь даже название у него иностранное. До XVIII века такая здоровая пища, как винегрет, практически не числилась в нашем меню. Овощи подавались отдельно, и почти никогда не смешивались между собой в нарезанном виде — ни в сыром, ни в сваренном. А вот открыли этот салат французы, которые приехали, отварили овощи, мелко их нарезали, смешали, добавили к ним соленья и назвали винегретом, что в переводе означает соус из уксуса и масла.

Так что винегрет — француз по происхождению. Интересно, знают ли об этом они сами? Однако в Европе все же винегрет любят. В Германии, например, любят свеклу, которой много в винегрете. Она даже продается уже отварная и нарезанная в немецких супермаркетах.

Да и в Польше свеклу тоже обожают — у них даже в автоматах иногда продается свекольная вода. Кофе, чай и свекольная вода, такой себе суп, который они тоже называют борщом. Винегрет им приятен, да и корни у нас близки.

А вот в Италии считают свою кухню чуть ли не самой совершенной, поэтому подчас и не понимают славянских блюд. Как и многие на Балканах, кстати. Все-таки оправдать их можно особо привязанностью к средиземноморской кухне, которая у них — почти религия. Итальянцы не терпят новшеств и сильно привязаны к своим традиционным рецептам.

В США к винегрету относятся по-своему. Из привлекает здоровое сочетание продуктов, которое реально полезно для здоровья и прекрасно подходит спортсменам, особенно тем, кто занимается атлетикой. Свекла у них считается суперфудом. Однако, там мало кто знает, как вкусно приготовить ее.

6 секретов вкусного и красивого винегрета

Основа

Ее составляют обязательные компоненты винегрета — картофель, свекла, морковь, соленый огурец. Необязательные — зеленый горошек, фасоль, зеленый или репчатый лук, квашеная капуста.

Соленый огурец в рецепте можно заменить на квашеную капусту или даже на соленые грибы. Пропорция такова: 2 части картофеля, 2 части свеклы, 1 часть моркови, 1 часть соленого огурца. Зеленого горошка берут примерно половину от количества свеклы.

Яйца, фасоль, кукуруза, чечевица сделают винегрет более нежным, а мясо или колбаса — более сытным. Считается, что салат тем вкуснее, чем мельче нарезаны овощи.

Подготовка овощей

Существует два варианта приготовления овощей: традиционно сварить их либо спечь в духовке. Если вы готовите винегрет зимой, используя крупные, плотные, ощутимо волокнистые корнеплоды, то лучше их варить. Летом же, особенно в начале лета, можно купить небольшие, молоденькие овощи, которые куда интереснее запекать.

Овощи, сваренные в кожице, получаются более вкусными. Их лучше всего погружать в кастрюлю с кипящей, а не холодной водой. Таким простым действием можно сохранить витамины и микроэлементы. Лучше, конечно, сварить свеклу отдельно от остальных овощей. Во-первых, каждый овощ сохранит свой натуральный цвет, во-вторых, морковь, картофель и свекла требуют разного времени приготовления.

Затем сваренные ингредиенты для винегрета перед нарезкой остужаем до комнатной температуры — так их проще резать, да и салат дольше сохранится. Нарезайте ингредиенты кубиками размером примерно с горошину. Чтобы вкус лука не был слишком резким, предварительно замочите его в маринаде из уксуса.

Заправка

Винегрет у нас обычно заправляют простым растительным маслом. Но, чтобы он оправдывал свое французское происхождение, к подсолнечному маслу, как минимум, следует добавить уксус.

Влейте в миску яблочный уксус. Добавьте растительное масло, соль, сахар и горчицу, которая стабилизирует консистенцию заправки. Смешайте все венчиком. Вместо горчицы и яблочного уксуса можно взять столовую ложку лимонного сока и толченый зубок чеснока.

Квашеная капуста

В классический винегрет входит также квашеная капуста. Чтобы она не испортила блюдо своим особенным вкусом, предварительно промойте ее под проточной водой. Если капуста кажется слишком кислой, то залейте ее теплой водой на 5–6 часов.

Сельдь

Иногда в винегрет добавляют вареные яйца и отварное мясо либо селедку. Простая селедка с тонко нарезанным репчатым лучком подавалась к нему в качестве гарнира. В любом случае селедку лучше предварительно вымочить в молоке.

Если вы используете селедку, то нужно исключить из винегрета квашеную капусту, а количество картофеля увеличить.

Нежный винегрет без картофеля

Винегрет без сытной картошки является прекрасным решением для тех, кому нельзя переживать резкие скачки сахара. Заправлять салат лучше бальзамическим уксусом, получается чрезвычайно ароматно.

Ингредиенты:

2 средние свеклы;

6 морковок;

2 банки консервированной фасоли;

1 банка зеленого горошка;

2 средних луковицы;

небольшой пучок зеленого лука;

2 зубчика чеснока;

4 соленых огурца;

квашеная капуста;

нерафинированное подсолнечное масло;

зелень;

соль, черный перец — по вкусу.

Свеклу и морковь почистите. Заверните их в фольгу и пеките в духовке до готовности. Придется печь овощи около часа. Если свекла крупная и жесткая, может понадобиться даже полтора часа.

Лук порежьте мелкими кубиками и обжарьте. В конце жарки порежьте мелко чеснок и пожарьте его вместе с луком — для аромата.

Порежьте соленые огурцы кубиками. Смешайте все нарезанные овощи, капусту, горошек и фасоль. Кстати, горошек и фасоль не использовать консервированный, магазинный, а отварить самостоятельно. Тогда салат получится в 1000 раз полезнее.

Добавьте к смеси поджаренный лук. Зеленый лук также меленько нарежьте и добавьте в винегрет. Нарежьте мелко зелень. Можно брать петрушку, укроп или кинзу. Заправьте салат маслом, солью и перцем.

Чем можно заменить картофель в винегрете

Картофель в винегрете можно заменить отварной капустой кольраби ли цветной капустой. Ее тоже надо порезать кубиками. Многие добавляют в винегрет кукурузу. Тоже интересно, но в таком случае горошек добавлять не стоит.

Винегрет по-французски

А теперь рецепт, который вернет нас к истокам этого салата. И это будет пикантно, вкусно и ароматно!

Ингредиенты:

2 свеклы;

4 картофелины;

2 моркови;

1 луковица;

1 банка консервированного горошка;

3 соленых огурца.

Для заправки —

100 мл красного вина;

4 ст. л. подсолнечного масла;

1 ч. л. горчицы;

1 ч. л. сахара;

щепотка черного молотого перца;

1/4 ч. л. соли.

Основу винегрета составляют обязательные компоненты — картофель, свекла, морковь, соленый огурец. Все сырые овощи лучше отварить заранее, причем делать это рекомендуют по отдельности.

Нарежьте вареные овощи и соленые огурцы кубиками. Очистите и мелко нарежьте сладкий салатный лук. Кстати, считается, что салат тем вкуснее, чем мельче нарезаны овощи.

Смешайте все ингредиенты для заправки.

Выложите нарезанные овощи и горошек в салатник. Добавьте заправку и тщательно перемешайте. Подавайте к столу.

Важно

Винегрет из запеченных овощей с добавлением фасоли — рецепт, который превзошел классическую версию салата

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