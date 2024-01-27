Ужин итальянских студентов: спагетти с тунцом за 15 минут (видео)
Паста с тунцом – это простой, бюджетный и быстрый вариант сытного ужина.
Пасту с тунцом легко приготовит даже тот, кто никогда не готовил еду самостоятельно. Возможно именно поэтому блюдо так популярно у итальянских студентов. Впрочем поклонники быстрого рецепта итальянской пасты найдутся и среди тех, кто много работает и не может позволить себе часами возиться на кухне. Но если у вас есть 15 минут на готовку, смелей доставайте пачку спагетти и начинайте готовить – у вас точно получится вкусно! Рецептом спагетти с тунцом поделился итальянский шеф-повар Марко Черветти.
Для приготовления любой итальянской пасты выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы. После варки они сохраняют форму и не так слипаются. На упаковке таких макарон должна быть отметка о том, из какой муки они сделаны (группа А, 1 класса, durum, пшеницы твердых сортов или semolina di grano duro).
Ингредиенты:
- спагетти – 200 г;
- тунец в собственном соку – 150 г;
- петрушка, веточка – 30 г;
- масло растительное – 50 мл;
- соль – по вкусу;
- вода – 2 литра
- черный, красный или белый перец – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Изучите упаковку спагетти. На ней должна быть инструкция по приготовлению с указанием сорта муки, из которой сделаны макароны, и времени варки.
Шаг 2
Поставьте на огонь кастрюлю с подсоленной водой (на литр воды добавьте 1-2 щепотки соли). Накройте ее крышкой и дождитесь, когда вода закипит.
Шаг 3
В кипящую воду опустите спагетти. Не ломайте их, даже если они не помещаются в кастрюлю полностью. Через несколько секунд спагетти обмякнут и вы сможете их полностью погрузить в воду.
Шаг 4
Когда спагетти полностью оказались в воде, осторожно перемешайте их, чтобы они не прилипли ко дну кастрюли.
Шаг 5
Варите спагетти на среднем огне без крышки, периодически помешивая и не давая кипеть очень сильно, чтобы воде не переливалась через край кастрюли. Время варки – минус 1-2 минуты от того времени, которое указано на упаковке. Так макароны получатся правильной степени готовности – al dente.
Шаг 6
Когда закончилось время варки, откиньте спагетти на дуршлаг и дайте воде хорошо стечь. Потом верните макароны в кастрюлю, накройте крышкой и оставьте на пару минут.
Шаг 7
Пока макароны "отдыхают" после варки, мелко нарежьте зелень и откройте банку консервированного тунца. Рыбу выложите в миску и поломайте вилкой на маленькие кусочки. Смешайте рыбу с зеленью и растительным маслом. По желанию добавьте черный, красный или белый молотый перец, если любите острую и пряную еду.
Шаг 8
Теперь возьмите кастрюлю за обе ручки и, придерживая крышку большими пальцами, сильно встряхните ее несколько раз. После такой манипуляции ваши спагетти уже не слипнутся.
Шаг 9
Разложите готовые макароны по тарелкам. Сверху выложите тунец с зеленью и подавайте к столу.
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