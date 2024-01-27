Дал работу и издевался: реслера Винса Макмэна отстранили из-за подозрения в домогательствах

В ходе расследования деятельности звезды реслинга Винса Макмена выяснили, что он заплатил женщинам за молчание около 14 млн долл.

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Компания World Wrestling Entertainment (WWE) отстранила от должности основателя и промоутера Винса Макмэна (Vince McMahon), которого подозревают в домогательствах и причастности к торговле людьми. Одно из преступлений касается бывшей сотрудницы, которую взяли на работу в юридический отдел, а затем длительное время совершали систематическое и групповое насилие. О деталях дела Винса Макмена написали на портале The Wall Street Journal.

Экс-сотрудница подала иск против Викса Макмена и компании WWE — обвиняет в торговле людьми. При этом, отмечают на WSJ, возникают сомнения относительно предыдущей реакции компании, когда дело этой женщины расследовали и "улаживали" в юридическом отделе.

Как выяснилось, пострадавшей пообещали выплатить 3 млн долл. согласно заключенному "соглашению о неразглашении". Позже WWE получила анонимное сообщение, что преступления, совершенные против нее, совершали против других и деньги выплачивались со счетов компании, а не личных. После того, как экс-сотруднице перечислили 1 млн долл., выплаты прекратились. Поэтому она решила отменить соглашение и вынесла дело в публичную плоскость.

Адвокаты Винса Макмена прокомментировали ситуацию: уверяют, что он не виноват и все это выдумка.

"Этот иск изобилует ложью, непристойными вымышленными случаями, которых никогда не было, и мстительным искажением правды. Он будет решительно защищаться".

Представители WWE сообщили, что серьезно относятся к обвинениям и будут пытаться установить истину.

"Мы принимаем ужасные обвинения очень серьезно", — процитировали журналисты комментарий топ-менеджмента.

На странице в соцсети X (ранее — Twitter) Винса Макмена отсутствуют комментарии по обвинениям (в других соцсетях их также нет). Предпоследнее его сообщение — от июля 2022 года, последнее — в апреле 2023.

Дело в WWE — детали

Журналисты издания рассказали одной из экс-сотрудниц WWE, Дженел Грант (Janel Grant), которая пострадала от действий Винса Макмена.

Дженел Грант (Janel Grant), экс-сотрудница WWE Фото: WSJ

Как рассказала женщина, в 2019 году она попала в компанию в момент, когда после смерти отца искала работу. Винс случайно познакомился с ней и заявил, что предоставит возможность зарабатывать, если она будет иметь с ним интимные отношения.

После этого Грант устроили в юридический отдел, но не нагружали работой по специальности. Зато систематически вызывали на встречи к боссу — Винсу Макмену — который насиловал ее лично, или вместе или в присутствии других мужчин. После некоторых случаев она получала травмы и ей приходилось лечиться — на лечение босс потратил около 20 тыс. долл.

"Согласно иску, в марте 2020 года Макмен начал делиться сексуальными фотографиями и видеозаписями Гранта с другими мужчинами, включая других руководителей WWE и бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе, с которым WWE активно пыталась подписать новый контракт. Во время встречи в мае 2020 года Макмен опорожнился во время секса втроем", — журналисты привели некоторые детали иска.

Наконец Грант уволилась и, чтобы она молчала, ей пообещали заплатить деньги. Однако на свой счет она получила 1 млн долл.: после этого выплаты прекратились и пострадавшая решила продолжить дело.

На портале WSJ рассказали, что руководители WWE, когда "улаживали" дело экс-сотрудницы, в первую очередь беспокоило то, что деньги платил не сам Винс, а брал их со счетов компании. Тогда же выяснилось, что, кроме нее, аналогичные средства выплачивались группе других женщин.

Винса Макмена с июля по ноябрь 2022 года временно отстраняли от должности: это произошло после того, как установили, что он 14,6 млн долл. снял со счетов компании и выплатил жертвам. Однако позже менеджеры WWE решили, что он и дальше будет находиться на предыдущей должности, поскольку возместил эти средства. Американские прокуроры, кроме того, начали дело относительно махинаций с финансами, но обвинений не выдвигали, написали журналисты WSJ.

Винс Макмэн — детали биографии

Винс Макмэн — 78-летний бывший реслер (реслинг — театрализованная спортивная борьба), предприниматель и один из руководителей компании WWE, которая устраивает зрелищные турниры реслеров. С 1966 года — женат, имеет двоих детей — дочь и сына. Макмен также был комментатором турниров, который очень эмоционально описывал ход боев рестлеров.

Напоминаем, ранее Фокус рассказывал о других известных мужчинах, которых подозревали в домогательствах и насилии над женщинами. Например, в ноябре 2023 года речь шла об актере Джейми Фоксе, который получил иск через пять лет после встречи с жертвой. В декабре 2023 — об актере Ван Дизеле, который получил иск от бывшей ассистентки.