Невероятно вкусно: рецепт грибного соте с пармезаном и чесноком
Грибное соте – это лучший рецепт, когда вам нужно быстро использовать большое количество грибов.
Для рецепта грибного соте подойдут любые грибы, которые у вас есть. Это легкое блюдо будет отличным гарниром к мясу, прекрасной подливкой для каши или закуской, которую можно подать с тостами. Соте из жареных грибов с чесноком и пармезаном будет вкусным и в горячем, и в холодном виде. Приготовьте на ужин грибное соте, рецептом которого поделился сайт Shuba.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 1 кг;
- масло сливочное – 1 ст. л.;
- чеснок – 4 зубчика;
- орегано – по вкусу;
- молотый перец чили – по вкусу;
- сливки – 1 стакан;
- пармезан тертый – 0,5 стакана;
- петрушка – 1 пучок;
- сок лимона – 2 ст. л.;
- кориандр, мускатный орех, смесь специй для грибов – по желанию.
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Приготовление
Шаг 1
Промойте шампиньоны под проточной водой и обсушите их на бумажном полотенце.
Шаг 2
Нарежьте грибы на пластинки или кубики, как вам больше нравится.
Шаг 3
Разогрейте на среднем огне сковороду, растопите на ней сливочное масло (по желанию можно смешать с растительным или полностью заменить на него).
Шаг 4
Выложите грибы в разогретое масло и тушите, пока не выпарится весь сок, а грибы не станут золотистыми. Не забывайте периодически помешивать, чтобы грибы не подгорели, а жидкость быстрее испарялась.
Шаг 5
Чеснок мелко порубите ножом или пропустите через пресс, добавьте в сковороду и перемешайте.
Шаг 6
Добавьте по вкусу все остальные специи, перемешайте и обжаривайте грибы еще минуту. Затем влейте сливки, еще раз перемешайте и добавьте лимонный сок.
Шаг 7
Пармезан натрите на терке и добавьте в сковороду. Готовьте помешивая несколько минут, пока соус не загустеет.
Шаг 8
Попробуйте соус, посолите и поперчите по вкусу. Еще раз перемешайте и выключите огонь.
Шаг 9
Перед подачей посыпьте соте мелко нарезанной зеленью петрушки.
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