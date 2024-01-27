Лазанья на скорую руку: простой рецепт с тонким лавашом

Попробуйте приготовить лазанью с тонким лавашом и наслаждайтесь вкусным ужином уже через 45 минут.

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Лазанья – это традиционное блюдо итальянской кухни, которое готовят в печи из тонких листов теста, переложенных всевозможными начинками, сырами и соусами. Если вы не очень дружны с тестом, в супермаркетах можно купить уже готовые листы теста для лазаньи, которые выпускают многие производители макаронных изделий. Но есть вариант еще проще и быстрее – использовать листы лаваша. Такая лазанья готовится быстрее, пропекается лучше и пропорция теста в готовом блюде получается меньше. Рецептом лазаньи на скорую руку с лавашом поделился сайт Shuba.

Ингредиенты:

тонкий лаваш – по вкусу;

свиной фарш – 300 г;

помидоры – 2 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

сыр твердый – 60 г;

мука пшеничная – 1 ст. л.;

молоко – 125 мл;

масло сливочное – 30 г;

масло – 3 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

мускатный орех молотый – на кончике ножа.

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Приготовление

Шаг 1

Разогрейте на сильном огне сковороду с растительным маслом. Выложите фарш и обжарьте его, интенсивно помешивая 5-10 минут.

Шаг 2

Когда фарш начнет подрумяниваться, добавьте по вкусу соль и перец, перемешайте и выключите огонь. Переложите фарш в отдельную миску.

Шаг 3

Лук и помидоры нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 4

В ту же сковороду, где жарился фарш, добавьте немного масла, выложите лук и пассеруйте на небольшом огне до мягкости. На это уйдет около 5 минут.

Шаг 5

Добавьте в сковороду помидоры, посолите по вкусу и тушите овощи еще 5 минут. Вы можете использовать вместо свежих помидор томаты, консервированные в собственном соку или томатную пасту – с ними цвет и вкус соуса будет более насыщенным.

Шаг 6

Разрежьте лаваш на куски по размеру формы, в которой вы будете запекать лазанью. Вам понадобится минимум 5 листов лаваша, чтобы между ними разложить по два слоя фарша и овощной начинки.

Шаг 7

Приготовьте соус для лазаньи. В сотейнике на среднем огне обжарьте муку до золотистого цвета. Влейте теплое молоко тонкой струйкой, активно перемешивая муку, чтобы она не свернулась комочками. Добавьте соль и мускатный орех. Доведите соус до кипения и выключите огонь.

Шаг 8

Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте форму для запекания: обильно смажьте дно и борта формы сливочным маслом.

Шаг 9

Налейте на дно формы немного соуса, чтобы он покрыл его тонким слоем. Соберите лазанью слоями, чередуя их листами лаваша:

половина фарша;

половина лука с томатами:

оставшийся фарш;

еще один овощной слой.

Накройте овощной слой последним листом лаваша и залейте все белым соусом.

Шаг 10

Второй вариант сборки:

Смешайте фарш с овощами. На каждый лист лаваша выкладывайте начинку и поливайте ее сверху небольшим количеством соуса. На верхний слой лаваша вылейте весь белый соус – его должно быть много.

Шаг 11

Выпекайте лазанью в духовке 20 минут. Затем достаньте форму из духовки, посыпьте лазанью тертым сыром и отправьте в духовку еще на 10-15 минут до образования золотистой сырной корочки.

Шаг 12

Готовую лазанью нарежьте на порционные куски в форме, переложите на тарелки и посыпьте свежей мелко нарезанной зеленью.

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