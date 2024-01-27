Секрет восхитительного вкуса: рецепт сочных куриных котлет по-царски

Котлеты по-царски стоят каждой минуты потраченного времени на их приготовление. Готовятся они с особой добавкой к фаршу, которая делает их очень сочными и нежными, и в двойной панировке.

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Царские котлеты – это не просто комок обжаренного фарша. Это блюдо с нежным вкусом, которым вы будете наслаждаться и не пожалеете о потраченных усилиях. Рецептом котлет по-царски поделился сайт Smachno.Ua.

Ингредиенты:

фарш куриный – 650 г;

сливочное масло – 100 г;

хлеб белый – 150 г;

сливки жидкие – 3 ст. л.;

яйца – 3 шт.;

лук – 2 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

перец черный молотый – 0,5 ч. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

растительное масло – для жарки.

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Приготовление

Шаг 1

Лук нарежьте полукольцами, чеснок пропустите через пресс. Обжарьте их на растительном масле до мягкости.

Шаг 2

Срежьте корочку с хлеба. Мякиш замочите в сливках, а корочку разделите на две части.

Шаг 3

Одну часть корочки нарежьте кубиками и подсушите в духовке до золотистого цвета. Затем измельчите в крошку с помощью скалки или в блендере.

Шаг 4

Вторую часть корочки уберите в морозилку на полчаса, а потом натрите на терке.

Шаг 5

Фарш пропустите через мясорубку вместе с замоченным хлебом, луком и чесноком. Добавьте соль и черный молотый перец.

Шаг 6

Вымесите фарш руками или в кухонном комбайне со специальной насадкой для фарша. Переложите фарш в плотный полиэтиленовый пакет, отбейте об стол и уберите в холодильник на 20 минут.

Шаг 7

Замороженное сливочное масло натрите на крупную терку, добавьте в фарш и быстро перемешайте. Фарш с маслом снова уберите в холодильник еще минут на 10.

Шаг 8

Яйца разбейте в миску и взбейте венчиком до однородности.

Шаг 9

Сформируйте из фарша котлеты и запанируйте их. Для этого окуните каждую котлету в яйцо, затем обваляйте в хлебной крошке, снова окуните в яйцо и запанируйте в крошке из сухариков.

Шаг 10

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты на сильном огне до золотистой корочки.

Шаг 11

Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень смажьте растительным маслом, выложите на него котлеты. Запекайте котлеты в духовке до готовности 20 минут.

Шаг 12

Готовые котлеты подавайте горячими с картофельным пюре, кашей, макаронами или овощным салатом.

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