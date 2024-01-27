"Пирог в огне" из Эльзаса: удивительный тарт Фламбе с луком и беконом

Тарт Фламбе печется всего пару минут, а всего на готовку у вас уйдет не больше получаса.

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Тарт Фламбе или Фламмекуче – это фирменной блюдо эльзасской кухни, в которой исторически смешались кулинарные традиции Франции и Германии. Название тарта дословно переводится как "пирог в огне", а внешне он похож на тонкую пиццу с беконом и луком. Рецептом тарта Фламбе поделился сайт Smak.ua.

Интересна история появления этого блюда. Его придумали эльзасские пекари, чтобы проверять готовность своих дровяных печей к выпечке хлеба. Для этого еще красные угли разгребались в стороны и на освободившееся место выкладывали лепешку из простого тонкого теста. Если температура в печи была достаточно высокой, то такая лепешка выпекалась за 1-2 минуты, а ее края должны был почти сгореть.

Но рачительная натура пекарей не позволяла им просто потратить кусок теста и затем выбросить его. Поэтому они придумали начинку из простых продуктов, которые всегда были под рукой. Такой тарт уже можно было использовать как быстрый перекус посреди рабочего дня.

В оригинальном рецепте используется сыр блан или крем-фреш, но в разных его вариациях добавляются и другие сорта сыра, например, Грюйер или Мюнстер.

Ингредиенты

Для основы:

пшеничная мука – 140 г;

растительное масло – 1 ст. л.;

соль – 1/4 ч. л.;

вода – 60 мл.

Для начинки:

бекон – 65 г;

небольшая луковица – 1 шт.;

сливочное масло – 0,5 ст. л.;

сливки или жирная сметана – 3 ст. л.;

мускатный орех – щепотка;

соль – щепотка;

перец – щепотка;

сыр – по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Замесите простое тесто из муки, растительного масла, воды и соли. Вымесите его до гладкости, заверните в пищевую пленку и оставьте отдыхать, пока готовите начинку.

Шаг 2

Бекон нарежьте полосками, подрумяньте на сухой сковороде и выложите на тарелку.

Шаг 3

В ту же сковороду добавьте сливочное масло, нарезанный соломкой лук и обжаривайте, постоянно помешивая, пока лук не начнет приобретать золотистый цвет, и выложите его на отдельную тарелку. Не пережарьте лук, чтобы он не сгорел в духовке.

Шаг 4

Добавьте в сливки мускатный орех, соль и перец. Хорошо перемешайте.

Шаг 5

Разогрейте духовку до максимальной температуры (в бытовых духовках обычно это 230-250 градусов). Противень застелите пергаментом.

Шаг 6

Присыпьте стол мукой. Раскатайте тесто в тонкий овальный пласт по размеру противня и переложите его на пергамент.

Шаг 7

Смажьте лепешку сливками со специями, отступив от края около 1 см.

Шаг 8

Выложите на сливки обжаренный лук и бекон. Сверху натрите на терке любой сыр, который хорошо плавится при нагревании.

Шаг 9

Выпекайте тарт в духовке, пока края теста не станут коричневого цвета, а сверху не образуется золотистая сырная корочка. Время выпечки зависит от мощности духовки.

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