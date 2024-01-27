Настоящая паста карбонара: правильный рецепт без сливок (видео)
Чаще всего для пасты карбонара используются спагетти, но вы можете взять и другие макароны, которые у вас есть или те, которые вам больше по вкусу.
Настоящая паста карбонара готовится без добавления сливок. В соусе к пасте используются исключительно яичные желтки, которые в процессе приготовления приобретают нежную кремовую текстуру. Аутентичным рецептом пасты карбонара поделился канал "Кус кус".
Ингредиенты
- спагетти – 400 г;
- бекон – 400 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- яичные желтки – 4 шт.;
- пармезан тертый – 100 г;
- перец черный молотый – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Спагетти отварите по инструкции на упаковке, сократив время варки на 1 минуту. Когда макароны сварятся, откиньте их на дуршлаг, чтобы стекла вода. Оставьте стакан этого отвара для приготовления соуса.
Шаг 2
Бекон нарежьте мелкими кубиками. Чеснок выдавите через пресс.
Шаг 3
Разогрейте сковороду, выложите на нее бекон и обжарьте несколько минут, чтобы из него вытопился жир, а сам бекон подрумянился.
Шаг 4
Влейте в сковороду примерно треть стакана воды, которая осталась от варки спагетти, хорошо перемешайте и выключите огонь.
Шаг 5
Пармезан натрите на мелкой терке. Отделите яичные желтки от белков. Взбейте желтки венчиком, смешайте с сыром и щедро приправьте черным молотым перцем.
Шаг 6
Добавьте к желткам и сыру бекон со сковороды и быстро перемешайте вилкой или венчиком, чтобы желтки не свернулись. В результате должен получиться густой соус с кремовой текстурой.
Шаг 7
Разложите спагетти по тарелкам, полейте их соусом, дополнительно посыпьте сырной крошкой и немедленно подавайте, пока соус не остыл.
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